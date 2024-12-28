تداول 29 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة ووصول 3582 رأس ماشية

أصدرت هيئة ميناء دمياط اليوم السبت بيانًا عن حركة السفن والبضائع بالميناء جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة بالميناء

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19794 طن تشمل: 5447 طن يوريا و1007 طن حديد و1852 طن كاولينا و949 طن كلينكر و5033 طن جبس خام و5506 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة بالميناء

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27994 طن تشمل: 507 طن قمح و6340 طن حديد و13515 طن ذرة و1500 طن خردة و3150 طن زيت طعام و1117 طن زان و441 طن متنوع ( رورو ) و3582 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1424 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1067 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 1613 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4165 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49906 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 126269 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3350 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وطنطا، وعدد 3 قطار بعد تفريغ عدد 75 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، وعدد 4 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1703 طن ) من القمح متجهة إلى صومعة امبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2888 حركة.

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