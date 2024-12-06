الجمعة 06 ديسمبر 2024
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تداول 33 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط.. ڤيتو
ميناء دمياط.. ڤيتو

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الجمعة بيانًا اعلاميا عن حركة السفن والبضائع بالميناء  جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 19 سفينة..  بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5066 طن تشمل: 2626 طن يوريا و550 طن كسب صويا و500 مولاس و1390 طن بضائع متنوعة.

ميناء دمياط
ميناء دمياط

حركة الوارد من البضائع العامة 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48887 طن تشمل: 16136 طن ذرة و9377 طن خردة و5041 طن حديد و750 طن خشب زان و1383 طن ابلاكاش و3500 طن زيت طعام و11500 طن فول صويا و1200 طن فول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 74621 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 137372 طنًا  .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2650 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وبنى سويف،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5800 حركة  .

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حركة السفن والبضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

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