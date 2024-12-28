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دين ودنيا

هل تعتبر الخادمة ملك يمين؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية السابق (فيديو)

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية السابق، فيتو

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن تفسير الآية الكريمة "وما ملكت أيمانكم" لتبرير أفعال غير شرعية هو فهم خاطئ ومرفوض شرعًا.  

 هل تعتبر الخادمة ملك يمين؟.. الدكتور شوقي علام يوضح

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج بيان للناس، المذاع على قناة الناس. اليوم السبت، أن الآية تتحدث عن سياق تاريخي محدد في بداية الإسلام، حين كانت منظومة الرق موجودة كواقع اجتماعي، مؤكدا أن الإسلام عمل تدريجيًا على القضاء على هذه المنظومة لتحرير الإنسان، مشددًا على أن هذه المرحلة انتهت تمامًا بكل تفاصيلها.  

وأشار إلى أن استخدام هذه الآية لتبرير عقود معاصرة مثل عقود العمل أو الإجارة هو خلط غير صحيح، موضحًا أن عقود الإجارة تُبرم للحصول على منفعة العمل فقط، ولا ينتج عنها أي حقوق أو علاقات مشابهة لعقد الزواج.

وأضاف أن أي محاولة لتبرير تصرفات محرمة تحت هذا السياق تُعد استغلالًا نفعيًا للنصوص الشرعية ومرفوضة تمامًا.  

شوقي علام: الإسلام منذ اللحظة الأولى جاء لتحرير الإنسان

كما شدد الدكتور علام على أن الإسلام منذ اللحظة الأولى جاء لتحرير الإنسان وليس لإثبات الرق عليه، وأن أي تفسير للنصوص الشرعية يجب أن يكون متسقًا مع مقاصد الشريعة التي تركز على تحقيق العدالة وصيانة الكرامة الإنسانية.  

ونوه على أن العلاقات الإنسانية يجب أن تكون قائمة على عقود شرعية واضحة، وأي تجاوز في هذا السياق يُعد محرمًا شرعًا ولا يتوافق مع القيم الإسلامية.

 

 

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الدكتور شوقى علام شوقي علام مقاصد الشريعة وما ملكت أيمانكم الإسلام العلاقات الانسانية

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