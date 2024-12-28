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حوادث

تفاصيل وفاة 4 أبناء عمومة بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بالمنيا

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي في المنيا

توفي محمود صادق، المصاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، متأثرًا بجراحه داخل المستشفى، ليصل عدد المتوفين في الحادث إلى 4 أشخاص.

 تفاصيل وفاة 4 أبناء عمومة في المنيا 

وضمت قائمة المتوفين: محمود شاكر الزاهر عبدالرحيم، 35 عامًا، من عرب الأطاولة، سوهاج، عمرو ناصر الزاهر عبدالرحيم، 34 عامًا، من عرب الأطاولة، سوهاج، عبدالحفيظ أحمد الزاهر عبدالرحيم، من عرب الأطاولة، سوهاج، محمود صديق عبداللطيف علي، 47 عامًا، من قسم ثاني سوهاج، أبناء عمومة 

 وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل مدينة المنيا

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وعند وصول سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، تبين وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر، توفي لاحقًا متأثرًا بإصاباته الخطيرة.

تم نقل المتوفين والمصاب إلى مستشفى سمالوط بالمنيا، وتحرير محضر بالواقعة، حيث أُخطرت النيابة العامة لبدء التحقيقات، كما تمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير على الطريق.

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