3 وفيات و12 مصابا، ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس المنيا

حصلت "فيتو" على أسماء ضحايا حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 12 شخصا.

أسماء مصابي حادث تصادم المنيا

حيث توفي إبراهيم زكي 64 سنة واثنين آخرين مجهولي الهوية، فيما أصيب: طه عبد الغفار 46 سنة، أشرف أبو زيد 40 سنة، علاء حسين 35 سنة، هبه حسين 20 سنة، مصطفى عثمان 30 سنة، أحمد محمد 43 سنة، كاراس فنجري 5 سنوات، محمد عباس 42 سنة، أحمد صلاح الدين 31 سنة، كيرلس أشرف 21 سنة، فادي فنجري 12 سنة، ومجهول الهوية.

حادث تصادم أتوبيس المنيا

وارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالمنيا إلى 3 متوفين وإصابة 12 آخرين.

وارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة نقل بأخرى أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا إلى 3 متوفين و12 مصابا.

الأجهزة الأمنية في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام مدخل قرية برطباط التابعة إداريا لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 10 أشخاص قبل أن يرتفع العدد الي 3 وفيات 12 مصابا، تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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