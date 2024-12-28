مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في انقلاب ملاكي بصحراوي المنيا (صور)

لقي 3 أشخاص مصرعهما وأصيب شخص آخر إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل الجثث والمصاب إلي المستشفي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع وإصابة 4 أشخاص في المنيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر إثر انقلاب ملاكي في صحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر إثر انقلاب ملاكي في صحراوي المنيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر إثر انقلاب ملاكي في صحراوي المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة شخص آخر بإصابات متفرقة خطيرة، جميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج.

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر إثر انقلاب ملاكي في صحراوي المنيا

تم نقل الجثث والمصاب إلي المستشفي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا.

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