موعد وتفاصيل الكشف عن كابلات HDMI 2.2 عالية الدقة

يعتبر الاتصال بواسطة تقنية كابل HDMI أشهر أنواع التوصيل السلكي حيث يتم بواسطته المساهمة فى بث المحتويات عالية الجودة على الشاشات ذات الدقة العالية، ولايعرف الكثيرين ان هناك تحديثات مستمرة لانماط هذا الكابل لمواكبه القدرات العالية لجودة البث والشاشات ذات الدقة العالية.

موعد اطلاق تقنية HDMI 2.2

ومن المنتظر أن يتم إطلاق تحديث أو جيل جديد من تقنية كابل HDMI في 6 يناير المقبل بعد أن كشفت HDMI Forum المسئولة عن تحديثات تلك التقنيات والكوابل عن قيامها بالكشف عن مواصفات جديدة في 6 يناير عبر دعم القدرات الجديدة بكابل جديد وذلك خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 المقرر إقامته في لاس فيجاس.

ورغم أن هذا الاعلان لم يكشف أي تفاصيل تقنية عن شكل التحديث لكن تم التأكيد على أن HDMI 2.2 سيوفر نطاقًا تردديًّا أعلى من سابقه ولذلك فمن المتوقع أن يُقدم تحسينات كبيرة على مستوى عرض النطاق الترددي، ودقات العرض العالية، ومعدلات التحديث. مما يعزز من تجربة اللعب ومشاهدة المحتوى بدقة عالية.

وكشفت التسريبات العالمية بخصوص الأمر أن أصحاب الأجهزة الحديثة قد لايحتاجون إلى كابل جديد، كما أنه من المتوقع أن منفذ HDMI لن يشهد تغييرات في التصميم وبالتالى فالكابلات القديمة قد تعمل مع الإصدار الجديد، مع عدم دعم جميع إمكاناته.

وعلى سبيل إذا كانت الشاشه من طراز فإن مواصفات HDMI 2.1 الحالية والتى تم اطلاقها فى 2017 وشهد تحديثًا في 2023 مع إصدار النسخة 2.1b. قادرة على تقديم محتوى 4K غير مضغوط إلى جانب HDR الديناميكي وتنسيقات الصوت المحيطي بدون فقدان مثل Dolby Atmos في Dolby TrueHD مع ما يصل إلى 48 جيجابت في الثانية من عرض النطاق الترددي

كما يتضمن ذلك محتوى الألعاب من وحدات التحكم بمعدلات تحديث متغيرة تصل إلى 120 هرتز.

نفس الامر ينطبق على من يملكون شاشات بدقة 8K فمعظم محتوى 8K الموجود، يستخدم معظمه معدل تحديث أقصى يبلغ 60 هرتز. هذه المواصفات مدعومة بواسطة HDMI 2.1، لذلك فم الممكن الا يحتاج أصحاب شاشات 8K إلى HDMI 2.2 حيث يدعم المعيار الحالي نطاقًا تردديًا يصل إلى 48 جيجابت في الثانية، مع إمكانية عرض محتوى بدقة تصل إلى 10K.

هل سيتم الاستغناء عن HDMI 2.1؟

ولأن معظم الأجهزة الحديثة مازالت تعتمد على HDMI 2.1 فلن يتم الاستغناء عنه في المستقبل القريب لأنه في الغالب HDMI سيكون مخصص فى البداية في الغالب لمطوري الأجهزة والبرامج بينما لا يستخدم منشئو المحتوى أنواع الدقة ومعدلات التحديث التي ستدعمها المواصفات الجديدة ولا تدعمها أجهزة المصدر مثل وحدات التحكم أو أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة البث لكن مع الوقت وفور حصول المطورين والشركات المصنعة على إمكانيات HDMI 2.2 سيتم إضافة المواصفات الجديدة في الأجهزة المستقبلية وبالتالي فالتقنيات الحالية مستمرة لبعض الوقت.

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