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خطوات تفعيل وضع التصفح بيد واحدة في هواتف أندرويد

نظام أندرويد، فيتو
نظام أندرويد، فيتو

يلجأ الكثير من مستخدمي هواتف أندرويد  لشراء هواتف كبيرة الحجم ورغم ان الهواتف الكبيرة جيدة ولها العديد من المميزات لكن يعيبها صعوبة إمساكها بيد واحده ولذلك يبحثون عن كيفية استخدام الهاتف بيد واحدة فقط وهى الخاصية المتاحة بجميع هواتف أندرويد ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة استخدام الهواتف بيد واحدة. 

 تشغيل الهواتف بيد واحدة

- يجب العلم أن خطوات  تشغيل الهواتف بيد واحدة تنطبق معظمهما على إصدارات أندرويد 12 والإصدارات الأحدث فقط من نظام التشغيل. 

- تتطلّب بعض هذه الخطوات لمس الشاشة حيث يوفّر وضع "التصفح بيد واحدة" ميزة استخدام يد واحدة للتنقّل في جهازك بفعالية أكبر.

- عندما يكون وضع "التصفح بيد واحدة" مفعَّلًا، يمكن استخدام يد واحدة لسحب النصف العلوي من الشاشة للأسفل والوصول بسهولة إلى الإشعارات ومحتوى التطبيقات.

- يتم ضبط وضع "التصفح بيد واحدة" كأحد اختصارات تسهيل الاستخدام لتسهيل الاستخدام  حيث يمكن إضافة وضع "التصفح بيد واحدة" إلى قائمة "الإعدادات السريعة". 

طريقة تفعيل وضع التشغيل 

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- لتفعيل وضع "التصفح بيد واحدة"يتم فتح تطبيق "الإعدادات" على الجهاز ثم البحث عن وضع "التصفح بيد واحدة"وتفعِّيل استخدام وضع "التصفح بيد واحدة".

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