السبت 28 ديسمبر 2024
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خلال 2024، الطب بيطري المنيا يحصن 1.25 مليون ماشية و700 ألف طائر ويطلق 147 قافلة علاجية (صور)

جهود مديرية الطب
جهود مديرية الطب البيطري بالمنيا خلال عام 2024،فيتو

تستعرض فيتو خلال التقرير التالي أهم  جهود مديرية الطب البيطري في المنيا خلال عام 2024 لدعم الثروة الحيوانية والداجنة، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

تحصين الماشية في المنيا

- نجحت مديرية الطب البيطري في المنيا في تحصين حوالي 1.25 مليون رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وجدري الماشية.

تحصين الدواجن

_ نجحت مديرية الطب البيطري في المنيا في تحصين أكثر من 1.2 مليون طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور، بما في ذلك 305,700 طائر بالأجر.

استجابة للأوبئة

- قامت مديرية الطب البيطري في المنيا في تحصين 733,022 طائرًا حول البؤر المشتبه بها و237,900 طائر في الحضانات.

التقصي النشط لـ مديرية الطب البيطري في المنيا

تعاونت مديرية الطب البيطري في المنيا  مع معمل بحوث صحة الحيوان لإجراء فحوصات ميدانية على التربية المنزلية للكشف عن إنفلونزا الطيور.

 

لتوعية والإرشاد البيطري المنيا

_ نظمت مديرية الطب البيطري في المنيا 5,600 ندوة وجولة إرشادية للتوعية بأهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية.

السيارات الإرشادية لـ مديرية الطب البيطري في المنيا

- تم تسيير 750 سيارة إرشادية متنقلة تابعة لمديرية الطب البيطري في المنيا لتوجيه المربين حول إجراءات الأمان الحيوي.

 

مديرية الطب البيطري في المنيا والتلقيح الاصطناعي

_ لقحت مديرية الطب البيطري في المنيا،  7,702 من الأبقار و2,100 من الجاموس لتحسين الإنتاجية.

 

القوافل العلاجية لمديرية الطب البيطري في المنيا

نظمت مديرية الطب البيطري في المنيا، 147 قافلة علاجية قدمت خدمات متنوعة تشمل الباطنة والجراحة.

ترقيم الماشية في المنيا 

_ تم ترقيم 200,170 رأس ماشية ببطاقات ورقية و63,055 برقائق بلاستيكية.

 

مبادرة حياة كريمة ودور بيطري المنيا

شملت جهود مديرية الطب البيطري في المنيا، تنفيذ مشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" في عدة قرى، مما يعكس حرص المحافظة على دعم المربين وتحسين جودة الثروة الحيوانية.

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