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ضبط وإعدام 31 طن أغذية متنوعة ولحوم مجهولة المصدر فى سوهاج

لحوم مجهولة
لحوم مجهولة

 أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن ضبط وإعدام 31 طن أغذية متنوعة ولحوم مجهولة المصدر وتحرير 3216 محضرا أثناء المرور على 4382 منشأة غذائية بحملات مكثفة لمديرية الصحة بسوهاج من خلال المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان منذ انطلاقها أول أغسطس وحتى اليوم ضمن خطة وزارة الصحة لفرض الرقابة علي أماكن تداول الأغذية.


وقد أسفرت تلك الحملات والتي تم من خلالها المرور علي 4382 منشأة غذائية تم خلالها ضبط وإعدام أكثر من 31 طنا من الأغذية واللحوم مجهولة المصدر وغير صالح للاستخدام وضبط أكثر من 68 ألف لتر من العصائر والخل والمشروبات الملونة والأغذية مجهولة المصدر ومغشوشة، وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وإرسالها للمعامل وتم تحرير المحاضر اللازمة لتأييد عملية الضبط وإرسالها للنيابة العامة.


 ومن جانبه أوضح "دويدار " أنه تم تحرير 3216 محضر جنحة وجاءت كالآتي 1724 محضر جنحة لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء و949 محضرا لعدم استيفاء أماكن تداول الغذاء للاشتراطات الصحية واشتراطات النظافه العامة و543 من المحاضر المختلفة.

وأضاف أنه تم سحب 978 عينة من المشروبات والعصائر واللحوم ومنتجات الألبان بمختلف أنواعها والأغذية المختلفة وإرسالها إلى المعامل للتحليل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

كما تم التوصية بإغلاق 390 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص مما يمثل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

وتأتي تلك الحملات تنفيذًا لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية  بوزارة الصحة وخطة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، وجار الاستمرار في الحملات لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين.

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