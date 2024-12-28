السبت 28 ديسمبر 2024
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محافظات

في استجابه إنسانية سريعة..

وكيل صحة سوهاج يوجه بإرسال "طبيب" لسيدة مسنة للكشف عليها بمنزلها

طبيب يكشف على سيدة
طبيب يكشف على سيدة مسنة

وجه الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج فورًا بإرسال طبيب لسيدة مسنة بمركز دار السلام شرق المحافظة ، وتعاني من عدم الحركة وعدم قدرتها على الذهاب للمستشفى للكشف عليها وعلاجها بالمنزل وإجراء الفحوصات اللازمة لها دون نقلها من مكانها نظرًا لظروفها الخاصة.

وعلى الفور وتنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة كلف الدكتور علي ثابت مدير مستشفى دار السلام المركزي الدكتور محمد حسن محمود أخصائي الباطنة بالذهاب ومناظرة وفحص المريضة بمنزلها واتخاذ اللازم تجاهها.

ومن جانبه أفاد الطبيب أنه تم الفحص والكشف عليها وعمل اللازم وسيتم إصدار قرار علاج على نفقة الدولة للمريضة فورًا وتوفير العلاج اللازم لحالتها ومتابعتها دوريًا.

كما وجه دويدار بمقابلة وتكريم مدير مستشفى دار السلام المركزي والطبيب المكلف بمتابعة الحالة غدًا الأحد بمكتبه بديوان عام المديرية، وذلك لاستجابتهم السريعة ومجهوداتهم لخدمة المرضى
مؤكدًا على ضرورة مراعاة البعد والجانب الإنساني خلال العمل الطبي مما يعكس اهمية هذا الدور للمؤسسات الطبية في مد يد العون للمرضى أصحاب الحالات الخاصة والظروف الإنسانية.

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اجراء الفحوصات اللازمة اخصائي الباطنة خدمة المرضى دار السلام علي نفقة الدولة علاج على نفقة الدولة

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