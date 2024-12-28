وكيل صحة سوهاج يوجه بإرسال "طبيب" لسيدة مسنة للكشف عليها بمنزلها

في استجابه إنسانية سريعة..

وجه الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج فورًا بإرسال طبيب لسيدة مسنة بمركز دار السلام شرق المحافظة ، وتعاني من عدم الحركة وعدم قدرتها على الذهاب للمستشفى للكشف عليها وعلاجها بالمنزل وإجراء الفحوصات اللازمة لها دون نقلها من مكانها نظرًا لظروفها الخاصة.

وعلى الفور وتنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة كلف الدكتور علي ثابت مدير مستشفى دار السلام المركزي الدكتور محمد حسن محمود أخصائي الباطنة بالذهاب ومناظرة وفحص المريضة بمنزلها واتخاذ اللازم تجاهها.

ومن جانبه أفاد الطبيب أنه تم الفحص والكشف عليها وعمل اللازم وسيتم إصدار قرار علاج على نفقة الدولة للمريضة فورًا وتوفير العلاج اللازم لحالتها ومتابعتها دوريًا.

كما وجه دويدار بمقابلة وتكريم مدير مستشفى دار السلام المركزي والطبيب المكلف بمتابعة الحالة غدًا الأحد بمكتبه بديوان عام المديرية، وذلك لاستجابتهم السريعة ومجهوداتهم لخدمة المرضى

مؤكدًا على ضرورة مراعاة البعد والجانب الإنساني خلال العمل الطبي مما يعكس اهمية هذا الدور للمؤسسات الطبية في مد يد العون للمرضى أصحاب الحالات الخاصة والظروف الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.