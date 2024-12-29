كيف تسهم اللجنة الدائمة في تحسين شئون اللاجئين؟

تعتبر اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين في مصر إحدى الهيئات الأساسية التي تعمل على ضمان حقوق اللاجئين وتعزيز سبل إدماجهم في المجتمع، وقد تأسست هذه اللجنة وفقًا لأطر قانونية دولية ومحلية لضمان توفير الحماية والمساعدة الإنسانية لكل من يلجأ إلى مصر من مختلف البلدان نتيجة للصراعات أو الظروف الطارئة.

تحديد وضع اللاجئين في مصر

وتتمثل إحدى المهام الرئيسية للجنة الدائمة في تحديد حالة اللاجئين الذين يدخلون الأراضي المصرية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، يشمل ذلك تسجيل اللاجئين وتوثيق حالاتهم وتقديم تصاريح الإقامة المؤقتة لهم، بالإضافة إلى تقييم حالتهم وفقًا للمعايير القانونية المتفق عليها في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين.

تنسيق العمل مع الجهات الدولية والمحلية

وتسهم اللجنة في التنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR) والمنظمات الإنسانية الدولية، إضافة إلى التعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية المعنية بالشئون الإنسانية، مثل وزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، والهدف من ذلك هو تحقيق تنسيق فعال لضمان حصول اللاجئين على حقوقهم في الحماية والمساعدة.

توفير المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية

من اختصاصات اللجنة توفير المساعدات الإنسانية للاجئين من مأوى، ورعاية صحية، وتعليم، ومواد غذائية، وتعمل اللجنة على ضمان توفير هذه الخدمات من خلال التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية التي تعمل في هذا المجال، لضمان أن يتلقى اللاجئون المساعدة الضرورية لهم، خاصة في حالات الأزمات.

مراقبة أوضاع اللاجئين داخل مصر

وتقوم اللجنة بمتابعة أوضاع اللاجئين في مصر بشكل دوري، بما في ذلك مراقبة أماكن الإقامة والخدمات المقدمة لهم، ويتم التأكد من أن هؤلاء اللاجئين لا يتعرضون للاستغلال أو التمييز، مع ضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية في إطار القوانين المحلية والدولية.

تعزيز سبل الإدماج المجتمعي

وتسعى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين إلى تعزيز جهود إدماج اللاجئين في المجتمع المصري. يتضمن ذلك تسهيل اندماجهم في التعليم، وسوق العمل، والمشاركة الاجتماعية كما تعمل اللجنة على تيسير التعاون بين اللاجئين والمجتمع المحلي، بما يعزز من الاستقرار الاجتماعي ويوفر بيئة آمنة ومناسبة للجميع.

العمل على توعية المجتمع بحقوق اللاجئين

إحدى مهام اللجنة أيضًا هي نشر الوعي بين المواطنين المصريين حول حقوق اللاجئين وظروفهم، والتأكيد على ضرورة احترامهم وتقديم الدعم اللازم لهم، ويقوم جهاز الإعلام التابع للجنة بتنظيم حملات توعية توضح حقوق اللاجئين والواجبات التي يجب أن تتحملها المجتمعات المستضيفة.

البت في طلبات اللجوء

وتعمل اللجنة على تقييم طلبات اللجوء المقدمة من الأفراد في مصر، وتقديم التوصيات بشأن قبول هذه الطلبات من عدمه، ويتم دراسة هذه الطلبات وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بحق اللجوء، مع التأكد من أن القرار المتخذ يضمن حقوق اللاجئ ويعكس التزام مصر بالقوانين الدولية.

التعاون مع الجهات الأمنية والقانونية

وتتعاون اللجنة بشكل وثيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية لضمان حماية اللاجئين من الممارسات التي قد تنتهك حقوقهم. في حالة وجود أي تهديدات أو خطر على اللاجئين، تتخذ اللجنة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لحمايتهم.

دعم المشروعات التنموية للاجئين

وتسعى اللجنة إلى دعم البرامج والمشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين حياة اللاجئين. يتضمن ذلك البرامج التعليمية، والتدريب المهني، والمشروعات الصغيرة التي تهدف إلى تعزيز سبل العيش المستدامة للاجئين، مما يساعدهم على إعادة بناء حياتهم بشكل آمن.

وتعتبر اللجة الدائمة لشئون اللاجئين إحدى الركائز الأساسية لضمان حقوق اللاجئين في مصر من خلال اختصاصاتها المتعددة، حيث تعمل اللجنة على تقديم الحماية القانونية والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تعزيز إدماجهم في المجتمع المصري، مع الحفاظ على التنسيق الفعال مع جميع الجهات المعنية، وتتجاوز مهامها مجرد تقديم المساعدة، بل تمتد إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي داخل المجتمع المضيف.

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