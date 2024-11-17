الأحد 17 نوفمبر 2024
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مقرها مدينة القاهرة وتتبع رئيس مجلس الوزراء.. تفاصيل إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.. تفصل في طلبات اللجوء.. وتمويلها من مخصصات بالموازنة والتبرعات والمنح والقروض

النواب يوافق على
النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، فيتو

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الواردة في مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.

إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

ويقر مشروع قانون لجوء الأجانب، إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين يكون مقرها مدينة القاهرة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.

إقرار اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

كما أقر مجلس النواب، خلال المناقشات بالجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء

وتنص المادة 2 من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة. 

وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص: 

1 - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة 7 من هذا القانون.

2 - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. 

3 - التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

كما تنص المادة 3 من مشروع قانون لجوء الأجانب على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على النحو التالي: تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.

عرض تقارير اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

تشكيل أمانة فنية للجنة الدائمة لشئون اللاجئين

كما وافق مجلس النواب، على المادة 4 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء. 

ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كافٍ من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.

موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

ووافق مجلس النواب، على المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي: 

1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.

٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.

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