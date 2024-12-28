"غرفة الإسكندرية" تستضيف سفير أرمينيا لبحث سبل التعاون

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، سفير أرمنيا أرمين ساركيسيان، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الدكتور ياسر المناويشي والمهندس شريف بقطر والمهندس البديوي السيد، والمهندس أحمد الكاتب، ورانيا نصير، ومحمود مرعي، ومحمد فتح الله، والمهندس أشرف أبو إسماعيل، ومحمد حفني، والدكتور عمر الغنيمي، وإسماعيل أبو حمدة.

وتضمن اللقاء مناقشة آليات التعاون بين الجانبين وفرص التبادل التجاري في القطاعات المختلفة.

وخلال كلمته أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أن الأشقاء الارمن كانوا وسيظلون جزءا لا يتجزأ من نسيج مصر، والذى تضمن أول رئيس وزراء لمصر نوبار باشا، والعديد من وزراء خارجية مثل أرتين بك شكرى، واستيفان بك ديميرجيان، وتكران باشا، وبوغوص يوسفيان، والعشرات من كبار الكتاب والشعراء والأدباء والنحاتين والموسيقين وبالطبع الفنانين والمنتجين.

وأشار إلى قيادات الصناعة الأرمن الذين قادوا عبر عقود صناعات الكهرباء والطباعة والسجائر والجلود والكبارى والإنشاءات مثل كريكور سركسيان، وكريكور بابازيان، وهرانت اهارونيان وبوجوسر باشا نوباريان، ونصيب توركوم.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفين على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة خلال الفترة المقبلة، لتعزيز العلاقات بين البلدين.

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