مدرب بيراميدز ينفجر غضبا ويلغي مران الفريق بسبب ماييلي وكريم حافظ

انتابت الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، حالة من الغضب والاستنكار خلال مران الفريق اليوم باستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الجونة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر يورتشيتش إلغاء المران اليوم اعتراضا على كثرة عدد الإصابات التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

مدرب بيراميدز يلغي مران الفريق

وفوجئ يورتشيتش بإصابة الثنائي فيستون ماييلي وكريم حافظ خلال المران سبقهم مروان حمدي بعد مباراة فاركو الأخيرة لينضموا إلى قائمة المصابين التي تضم سبعة لاعبين آخرين وهو ما أثار غضب المدير الفني الذي يعاني من كثرة الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

وتعرض ماييلي للإصابة في العضلة الخلفية وأصيب كريم حافظ في السمانة.

إصابات بيراميدز

ويعاني بيراميدز من إصابة ثمانية لاعبين هم رمضان صبحي الذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة ويتم تأهيله حاليا مع الجهاز الطبي، وأحمد سامي والذي يعاني من شد في السمانة تعرض له خلال لقاء الإسماعيلي، وأسامة جلال والذي يعاني من شد في الخلفية، ويجري حاليا برنامجه التأهيلي، ومهند لاشين ويعاني إصابة في الركبة، ومحمود دونجا والذي يجري التأهيل من إصابة الركبة، ومحمد رضا بوبو الذي يعاني من نزلة برد، وأيضا عماد ميهوب ومصطفي فتحي، قبل أن ينضم إليهم مروان حمدي وماييلي وكريم حافظ.

إيقاف إبراهيم عادل

وقرر المدير الفني للفريق السماوي كرونسلاف يورتشيتش عدم مشاركة إبراهيم عادل في التدريبات الجماعية للفريق وتدريبه منفردا حتى إشعار آخر.

ووقع مسؤولو نادي بيراميدز غرامة مالية على لاعب الفريق إبراهيم عادل قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك لاعتراضه على استبداله في الدقيقة 81 من عمر مباراة فاركو يوم الأربعاء الماضي بالجولة السادسة بالدوري والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثية نظيفة.

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