التحقيق في إغلاق مدرسة أثناء ساعات العمل الرسمية بسوهاج
أحال محمد أبو الفضل مدير عام إدارة جرجا التعليمية بمحافظة سوهاج اليوم السبت، مدير مدرسة نجع كمالى الابتدائية المشتركة للتحقيق، بسبب إغلاق المدرسة.
وأثناء متابعته وتفقده لمدارس إدارة جرجا لاحظ أبو الفضل إغلاق مدرسة نجع كمالي الساعة الواحدة ظهرا، وقرر إحالة مدير المدرسة وجميع العاملين بها للتحقيق.
وشدد “ابوالفضل" على ضرورة متابعة جميع المدارس تنفيذا لتعليمات مديرية التربية والتعليم بسوهاج.
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