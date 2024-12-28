وزير التعليم العالي ورئيس جامعة سوهاج يفتتحان كلية الطب 

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج كلية طب الأسنان بجامعة سوهاج بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات المصرية المختلفة وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

كما سيتم افتتاح عدد من الإنشاءات الجديدة وهي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية الصيدلة، مبنى الاختبارات الإلكترونية، الي جانب بعض الوحدات الطبية المتخصصة بالمستشفي الجامعي الجديد وهي وحدة القسطرة العلاجية، وعناية أمراض المخ والأعصاب، وحدة مناظير الجهاز الهضمي، وحده المرأة الآمنة، كما سيتم وضع حجر الاساس لمستشفى الحروق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.