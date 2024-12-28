السبت 28 ديسمبر 2024
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وزير التعليم العالي ورئيس جامعة سوهاج يفتتحان كلية الطب 

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي خلال الافتتاح

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج كلية طب الأسنان بجامعة سوهاج بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات المصرية المختلفة وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

كما سيتم افتتاح عدد من الإنشاءات الجديدة وهي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية الصيدلة، مبنى الاختبارات الإلكترونية، الي جانب بعض الوحدات الطبية المتخصصة بالمستشفي الجامعي الجديد وهي وحدة القسطرة العلاجية، وعناية أمراض المخ والأعصاب، وحدة مناظير الجهاز الهضمي، وحده المرأة الآمنة، كما سيتم وضع حجر الاساس لمستشفى الحروق.

 

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