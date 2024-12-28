حصاد الأوبرا في 2024، ألف فعالية إبداعية بحضور مليون مشاهد على مسارح الدار..واستضافة عدد كبير من الفرق الأجنبية

بدعم ومساندة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تابعت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد تنفيذ خطط تطوير الوعى الجمعي والارتقاء بالوجدان من خلال الإبداع، فعلى مدار عام 2024 أضيئت كافة مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور بفعاليات ثرية ومتنوعة وصل عددها إلى 1000 حدث فني وثقافي حضرها ما يزيد عن مليون مشاهد.



فعلى المسرح الكبير أقيم 170 حفلًا، وشهد المسرح الصغير 213 حفلًا، واحتضن مسرح الجمهورية 95 حفلا، وأقيم 74 حفلا على المسرح المكشوف، 105 حفلات بمعهد الموسيقى العربية و13 حفلا على مسرح النافورة، واستقبل مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" 142 حفلا، و59 حفلا بأوبرا دمنهور، كما وصل النشاط الفكرى والثقافى طرح الرؤى والقضايا الفكرية والإبداعية من خلال الصالون الثقافى، الأمسيات الشعرية، اللقاءات الفكرية، الندوات العامة، نادى السينما ونادى فنون الأوبرا وتضمن 77 نشاطا، إلى جانب 52 معرضًا للفنون التشكيلية بقاعتى صلاح طاهر وزياد بكير.



إقامة 32 مهرجانا

وشملت فعاليات العام أيضا انعقاد الدورة 32 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، واستمرت 14 يوما متصلا وتضمنت 30 حفلًا أقيمت على مسرح المحكى.



كما انعقدت الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وتواصلت على مدار 14 يوما بمسارح الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور بمشاركة 115 فنانًا وشملت 47 حفلًا.



وأكدت الدكتورة لمياء زايد أن الأوبرا احتفلت هذا العام بالعيد 36 لافتتاحها فى أمسية فنية براقة، شارك خلالها 16 فرقة وأكثر من 500 فنان.



استضافة عدد من الفرق الأجنبية الزائرة

وتابعت أنه فى إطار التبادل الثقافى بين مصر ودول العالم تم استضافة عدد من الفرق الأجنبية الزائرة التى قدمت عروضا متنوعة كان منها فرقة باليه فيليدي ( المجر )، عرض الرقص مع الظل لفرقة البالية الوطني اليوناني، باليه دون كيشوت لفرقة باليه موسكو الكلاسيكى ( روسيا )، باليه بحيرة البجع لفرقة باليه سان بطرسبورج الكلاسيكية ( روسيا )، فرقة لى نالتشى ( كوريا )، كونسير أوبرا ماسكريد ( الدنمارك )، موسيقى كلاسيكية (تركيا)، فرقة سانديب بانيرجى ( الهند )، حفل موسيقى الريبيتيكو ( اليونان )، فرقة Gobin Party والبى بوى Gamblerz وعرض موسيقى gugak ( كوريا )، اوتار سفارس( فرنسا )، عازف البيانو مارتن ليستبارت ( النمسا )، أسبوع الثقافة الصربى، ريسيتال لآلة الكوتو ( اليابان )، رباعى كونسرفتوار موسكو ( روسيا )، فرقة شنغ دو ( الصين )، فرقة انسالسانى ( كولومبيا ).



وأضافت رئيس الأوبرا أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تحت إشراف المدير الفني والقائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدي قدم هذا العام 24 حفلا متنوعا، تضمنت مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية بجانب سلاسل حفلات نوعية لأعظم السيمفونيات وأهم الأعمال خلال القرن العشرين، بالإضافة إلى أعمال المؤلفين المصريين فى القالب الكلاسيكي، من خلال عروض اتجاهات عربية، كما تم استحداث سلسلة حفلات تحت عنوان الموسيقى الغنائية وأخرى باسم الكونشيرتو العظيم.



إعادة إنتاج 4 أوبرات جديدة

وتابعت رئيس الأوبرا أن فرقة أوبرا القاهرة قدمت 4 أوبرات، حيث أعادت إنتاج أوبرا كارمن وقادها المايسترو نادر عباسى المشرف الفنى على الفرق الفنية والقائد الأساسى لدار الأوبرا، إلى جانب المهرجون، الشهامة الريفية، إكسير الحب إضافة إلى حفلات الجالا التى تضمنت مقتطفات من أشهر الأوبرات والمسرحيات الغنائية العالمية والغربية والنابوليتانية والمؤلفات الخاصة بمختلف المناسبات منها عيد الحب، بالكريسماس والعام الجديد وشارك خلالها جميع المغنين بالفرقة وصاحب عدد منها أوركسترا أوبرا القاهرة.



وأضافت أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف الباليرينا أرمينيا كامل قدمت 5 عروض، هى كليوباترا، الجمال النائم، جيزيل، ألف ليلة وليلة، كسارة البندق.



كما قدمت فرقة الرقص المسرحي الحديث 3 عروض، هى صحراء شادى عبد السلام بعد غياب استمر 27 عاما تصميم وإخراج مديرها الفنى وليد عونى، أحمس تصميم وإخراج محمود مصطفى، والإنتاج الجديد البعد الآخر تصميم وإخراج مناضل عنتر.



وقدمت فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف المصمم والمخرج الدكتور عصام عزت 3 عروض، هى ريا وسكينة - رماد من زمن الفتونة تصميم وإخراج كريمة بدير والنداهة تصميم وإخراج رجوى حامد.



أيضا تالق أوركسترا أوبرا القاهرة بـ 29 حفلا، شمل مقتطفات من أشهر المؤلفات الموسيقية العالمية، كما صاحب عروض الباليه والأوبرا واحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع كول أوركسترا الذي يهدف إلى إزالة الحواجز الجغرافية من خلال عروض لمجموعة من الآلات تنتمي لفترات زمنية مختلفة واستحداث حفلات لمؤلفى الموسيقى الدرامية.



كما قدم أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية 13 حفلا تضمنت مجموعة من الأعمال العالمية لكبار المؤلفين واستضاف كوكبة من العازفين والقادة.



إعادة إحياء التراث الموسيقى العربى

وأوضحت الدكتورة لمياء زايد أن الأوبرا استمرت فى تنفيذ مسارات إعادة إحياء التراث الموسيقى العربى، حيث قدمت فرق الموسيقى العربية ما يزيد عن 104 حفلات دورية، منها 14 لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، 14 للفرقة القومية العربية للموسيقى، 15 لفرقة الموسيقى العربية للتراث، 15 لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، 15 لفرقة الإنشاد الديني إلى جانب عروض حفلات كورال أطفال الأوبرا، وشهدت إحياء ذكرى رموز وأعلام الكلمة والغناء والتلحين في مصر والوطن العربى إضافة إلى الأعمال النادرة من موشحات وطقاطيق وأدوار ومونولوج مع استمرار سلسلتى وهابيات وكلثوميات والليالى التى تم تخصيصها لمؤلفات العظماء منهم محمد الموجى، بليغ حمدى وغيرهما وشملت مختلف الحفلات كوكبة من ألحان وأعمال عمالقة الموسيقى والطرب.



وواصلت الأوبرا بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنفيذ مشروع الأساتذة الهادف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات أوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد.



أيضا أطلقت الأوبرا بالتعاون مع النجم على الحجار المشروع الفنى 100 سنة غنا، والذي يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.



كما احتفلت الأوبرا بشهر رمضان المعظم بمجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية التى احتضنتها مسارح الأوبرا المختلفة، وضمت 26 عرضا موسيقيا وغنائيا ذات طابع روحانى ودينى وسهرات بالتعاون مع سفارات الدول العربية والإسلامية، هذا إلى جانب فعاليات المهرجان الصيفى التى أقيمت خلال شهرى يوليو وأغسطس بمشاركة نخبة من النجوم والفرق الغنائية والموسيقية المتميزة.



وأقيم 174 ريسيتال موسيقى وغنائى لمجموعة من الفنانين والفرق بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، كما قدم مركز تنمية المواهب 38 حفلًا لطلابه من الواعدين الدارسون بفصوله المتنوعة التى تضم غناء شرقى وغربى أوبرالى - سوزوكى- الباليه- الكلاكيت- العود- الفيولينة- البيانو- الفلوت- الجيتار- القانون - الصولفيج- الكمان الشرقى والإيقاع، الى جانب فصل الرسم، بالإضافة إلى فصول ذوى القدرات الخاصة.



هذا إلى جانب العديد من المشاركات الدولية لطلابه النابغين منها مهرجان جرش الدولى، المهرجان الدولى لأطفال السلام بالمغرب ورسالة السلام ألقتها الموهوبة حبيبة وليد فى البرلمان المغربى، وكذلك اختيار زينة أحمد شعبان سفيرة مصر لأطفال السلام بالمهرجان.



واستضافت الأوبرا خلال العام العديد من المهرجانات الدولية منها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبى، ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، مهرجان المسرح العربي، مهرجان القاهرة للفيلم القصير، الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، مهرجان الإسكندرية السينمائى للفيلم القصير، مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، المهرجان القومى للمسرح المصرى، مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وغيرهم.

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