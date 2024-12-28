مدير تعليم سوهاج يجلس مع الطلاب فى المقاعد ويستمع لشرح معلمة

تابع محمد أبوالفضل مدير عام إدارة جرجا التعليمية بمحافظة سوهاج اليوم السبت، مدرسة النهضة الابتدائية بجرجا، واستمع مع طلاب لشرح المعلمة داخل الفصل لمعرفة مدى شرح المعلمة مع الطلاب، وناقش مع الطلاب المناهج الدراسية وخطط المنهج، كما ناقش مع بعض التلاميذ داخل الفصول الصعوبات التى تواجههم.



وشدد مدير التعليم على المعلمين متابعة تنفيذ جميع القرارات الوزارية بالمدرسة، والاهتمام بنظافة المدرسة ومتابعة جميع النشرات الواردة من مديرية التربية والتعليم بسوهاج، مؤكدا على أهمية التقييمات، الواردة من وزارة التربية والتعليم للصف الأول والثانى الابتدائي، فى إطار خطة المتابعة لمدير تعليم جرجا بمدارس إدارة جرجا التعليمية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.