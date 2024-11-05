هل تنجح الانتخابات الأمريكية فى وقف التصعيد بين إيران وإسرائيل؟ محمد العرابى: المناوشات بين إيران وإسرائيل لن تتخطى حاجز الضربات المتبادلة، طارق فهمى: 4 سيناريوهات محتملة للأزمة

تجري اليوم الثلاثاء، انتخابات الرئاسة الأمريكية بين نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي ونظيرها في الحزب الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، وتاتى هذه الانتخابات فى ظل تصعيد متبادل بين كل من اسرائيل وايران بشن الحرب خاصة بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل معدات عسكرية لمنطقة الشرق الأوسط وإعلان إيران ضرورة الرد على اسرائيل فهل تؤدى نتيجة الانتخابات الأمريكية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب في المنطقة:

محمد العرابى

السفير محمد العرابى، الخبير الاستراتيجى، وزير الخارجية سابقا قال إن التحرك الأمريكي لدعم إسرائيل فى مواجهة إيران أمر طبيعى للعلاقة بينهما لكن فى كل الأحوال الأمر لن يزيد التصعيد فيها خاصة وان العالم كله يؤكد أن سقف التصعيد بين إيران وإسرائيل لن يتجاوزه أحد من الطرفين رغم نشر امريكا لمدمراتها بمنطقة الشرق الأوسط وإعلانها عن نشر قاذفات B-52 في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وصفته واشنطن برسالة واضحة لإيران.

حدوث ضربات محدودة بين الطرفين أمر وارد

وأكد العرابى أنه من الوارد حدوث ضربات محدودة بين الطرفين، وربما أيضا يستمر لبعض الوقت لكن لن يتعدى هذا الأمر ليصل إلى حرب شاملة خاصة، وأن العالم لا يحتمل نشوب حرب شاملة بمنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة والعالم ككل بصفة عامة خاصة والظروف الحالية مليئة بالأحداث.

الانتخابات الأمريكية والتى تحدد شكل الإقليم فى المرحلة القادمة

وتابع هناك مدخل جديد للأزمة وهو الانتخابات الامريكية والتى تحدد شكل الإقليم في المرحلة القادمة والرئيس الأمريكى القادم سيلعب دورا فى هذا الشكل وعدم تحديد الرئيس الأمريكي القادم أعطى فرصة لكلا من إيران وإسرائيل للتصريحات والضربات المتبادلة.

الساحة اللبنانية ستشهد هدوءا مع إسرائيل بعد اختيار رئيس أمريكا

وواصل حديثه قائلا من الوارد بعد انتخاب الرئيس الأمريكى الجديد ان تشهد الساحة اللبنانية هدوء مع إسرائيل إلا أن العلاقة بين إسرائيل وإيران هى علاقة عدائية مستمرة أما ما يتعلق بغزة فهى لها معايير أخرى لارتباطها بالقضية الفلسطينية وهذا ايضا مرتبط باسم الرئيس الأمريكى القادم.

طارق فهمى

قال الدكتور طارق فهمى، الخبير الاستراتيجى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة إن التحرك الأمريكي لدعم اسرائيل فى مواجهة إيران سوف يشعل الصراع في المنطقة بشكل أكبر، خاصة بعد نشر أمريكا لمدمراتها وقاذفات B-52 في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وصفته واشنطن برسالة واضحة لإيران، فى نفس الوقت الذى أعلنت إيران أن كل هذا يجعل هناك توقعات لعدد من السيناريوهات أولها أن إيران ترد مثلما قال المرشد خلال فترة ما بين إعلان الرئيس الأمريكى الجديد وتسلمه مهام منصبه وترد إسرائيل وتسير الأمور ضربة بضربة.

دحرجة الأزمة بين إيران واسرائيل

وأكد أما السيناريو الثانى المتوقع فهو قيام إسرائيل بالمبادرة بضربة استباقية وضرب بعض المفاعلات النووية الإيرانية لكنها ستكون ضربة رمزية لأنه لا يمكنها ضرب كل مفاعلات إيران فى وقت واحد، وفى تقديرى أن هذا لن يحدث بصورة أو بأخرى.

التعامل ضربة بضربة

أما السيناريو الثالث فهو دحرجة الأزمة بين إيران وإسرائيل ويكون التعامل ضربة بضربة بين الطرفين من بعيد لبعيد، وفى كل الأحوال نحن أمام تحولات ربما تكون لها نتائج إيجابية أو سلبية وكل هذا مرتبط بالرئيس الأمريكى القادم سواء كان ترامب أو هاريس.

السيناريو الأوقع أن يبقى المشهد معلقا

وتابع السيناريو الأوقع أن يبقى المشهد معلقا ومفتوحا على مصراعيه مع توظيف كل من إيران وإسرائيل لإمكانياتها فى الرد على الآخر.

رفعت سيد أحمد

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الإستراتيجى والمفكر القومي، إن التحرك الأمريكي لدعم اسرائيل فى مواجهة إيران سوف يشعل الصراع في المنطقة بشكل أكبر خاصة بعد نشر أمريكا لمدمراتها وقاذفات B-52 في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وصفته واشنطن برسالة واضحة لإيران.

السيناريو الأول عدم وقوع حرب بين إيران وإسرائيل

وأكد رفعت أن هناك أربعة سيناريوهات قادمة أولها عدم وقوع حرب بين إيران وإسرائيل وأن ما يحدث هو مجرد حرب كلامية.

السيناريو الثاني قيام إيران بضربات نوعية

وقال إن السيناريو الثانى يتمثل في قيام ايران ببعض الضربات النوعية فى بعض المناطق العسكرية والمدن والوديان الإسرائيلية بتركيز كبير دون توسع.

محور المقاومة سوف بشن هجمات على اهداف اسرائيلية نيابة عن إيران

وأكد أن السيناريو الثالث يتمثل فى أن تقوم إيران عن طريق محور المقاومة فى جنوب لبنان والحوثيين والمقاومة العراقية وحركة حماس بشن هجمات على أهداف إسرائيلية نيابة عن إيران باعتبارهم حلفاء لها.

وأضاف أن السيناريو الرابع هو قيام إيران برد واسع على اسرائيل وهذا احتمال بعيد وفي المقابل فإن اسرائيل سوف ترد وهنا ستشتعل حرب شاملة بالمنطقة.

الحل الوحيد لوقف حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني

وتابع: "الحل الوحيد لإجبار إسرائيل على هدنة هو ضرب المدن الإسرائيلية والمدنيين الإسرائيليين وبالتالى لا بد من ضرب إيران للمدن الإسرائيلية"، وأكد أن عدم حدوث ذلك سيؤدى إلى إطالة أمد الحرب.