السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القومية للأنفاق: وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي الخفيف

وسائل دفع متنوعة
وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي

 أكدت  الهيئة القومية للأنفاق في بيان صادر عنها اليوم، توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو 

 ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير من المواطنين على استخدام  وسائل  النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، والتي تدعم سياسة الدولة في توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة لضمان تلبية احتياجات كافة المواطنين وتحقيق رؤية مصر للمرحلة القادمة وتيسير حركة تنقل المواطنين.

الاشتراكات الشهرية والموسمية

 فيما يتعلق بـ خطوط المترو الثلاثة تتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها، بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو، ماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات، وذلك إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر.

اما فيما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف LRT فتتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية وبطاقات التذاكر اللاتلامسية ووجود ماكينات بيع التذاكر الـ  TVM في جميع محطاته.

وتتقدم وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بالشكر والتقدير للمواطنين على الحرص على استخدام وسائل النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة والتي تساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كافة الفئات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للأنفاق ف الهيئة القومية للأنفاق التيسير على المواطنين القطار الكهربائي الخفيف LRT القطار الكهربائي الخفيف

مواد متعلقة

عودة مواعيد تشغيل قطار العاصمة لطبيعتها بداية من غدا السبت

مترو أنفاق القاهرة الكبرى ينقل 14 مليونا و450 ألف راكب خلال 7 أيام

تعديل جدول تشغيل القطار الكهربائى اليوم لهذا السبب

اعتماد ميزانية مشروعات الطرق الكباري 2023-2024

قرار عاجل من السكك الحديدية بسبب حالة الطقس

بمناسبة هذا الحدث العالمي، تعديل مواعيد تشغيل قطار العاصمة غدا

إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

الزراعة تنظم ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من حمو بيكا على ترحيله إلى سجن برج العرب

بعد وفاته اليوم، معلومات لا تعرفها عن زوج الفنانة نشوى مصطفى

ترحيلات القاهرة تسلم حمو بيكا لأمن الإسكندرية، ونيابة الدخيلة تحقق معه بسبب حفل “وش غضب”

وفاة زوج الفنانة نشوى مصطفى، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

أول رد من الزمالك على إنذار سيف الجزيري للنادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة

متى يتم تنفيذ عقوبات لجنة الانضباط؟ مصدر باتحاد الكرة يرد

كهربا يعتذر لجماهير الأهلي: "فيه ناس عايزة تدمرني"

إيقاف مروان حمدي 6 مباريات، اتحاد الكرة يعلن قرارات لجنة الانضباط

منوعات

المزيد

أمواج عاتية تضرب الساحل الشمالي في بيرو وتتسبب بأضرار جسيمة

روس كوسموس: إطلاق صاروخ "أنغارا" المطور سيحاكي حادثا فضائيا

توقعات الأبراج اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ما الحب إلا للحبيب الأول، لامين يامال يعود إلى صديقته رغم الخيانة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز في السوق اليوم السبت 28- 12- 2024؟

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

بـ 32 جنيها’ سعر السكر اليوم السبت 28-12-2024 في مصر

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

المستندات المطلوبة في حالات فقد التابلت المدرسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: الاحتفال برأس السنة الميلادية جائز شرعًا في هذه الحالة

تفسير "إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ".. رئيس جامعة الأزهر يوضح (فيديو)

كيف تكون الخشية من الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية