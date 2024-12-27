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أخبار مصر

مترو أنفاق القاهرة الكبرى ينقل 14 مليونا و450 ألف راكب خلال 7 أيام

مترو
مترو

 نقل مترو أنفاق القاهرة الكبرى خلال الأسبوع الحالي أكثر من 14 مليونا و450 ألف راكب على متن قطاراته، بارتفاع عن معدل ركاب الأسبوع الماضى بنحو نصف مليون راكب، وسط مساع للمترو لرفع مستوى الخدمة وتقليل معدل التقاطر.

وتابعت إدارة مترو الأنفاق انتظام حركة القطارات على المحطات كافة، وعقد المهندس علي فضالي العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اجتماعا بقيادات المترو لمناقشة الاستعدادات الخاصة للعام الدراسي. 

 

صبرة: متابعة كثافات المحطات

 وتابع المهندس خالد صبرة رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق  حركة تشغيل المترو، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الأعطال وسرعة التعامل معها إن وجدت.

كما شدد صبرة على أهمية متابعة الركاب وكثافات المحطات لسرعة التدخل بتشغيل قطارات إضافية حال وجود كثافة بأي من المحطات.

 

 عدد ركاب مترو الأنفاق خلال أسبوع  

 ومن ناحية أخرى، بلغت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الأيام السبع  الماضية  14 مليون و450 ألف راكب على الخطين الأول والثانى من خطوط المترو.

وبلغ عدد ركاب الخط الأول  8 ملايين و300 ألف راكب والخط الثاني شبرا - المنيب  6 ملايين راكب 150 ألفا. 

وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إن المترو يعمل على تقديم أفضل خدمة للراكب، سواء ارتفعت أعداد الركاب أو انخفضت، والمترو يعمل بكامل طاقته لتقديم أفضل خدمة. 

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