الجمعة 27 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

عودة مواعيد تشغيل قطار العاصمة لطبيعتها بداية من غدا السبت

القطار المكهرب
القطار المكهرب
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قررت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي عودة مواعيد التشغيل لطبيعتها بداية من غدا السبت، بعد تعديلها اليوم بسبب ماراثون العاصمة والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة. 

وكانت الشركة المشغلة لـ القطار الكهربائي قررت تعديل مواعيد التشغيل، اليوم الجمعة، 27 ديسمبر 2024، لمدة يوم واحد، فقط بمناسبة الماراثون الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في  العاصمة الإدارية الجديدة..

حيث نظمت  وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع اللجنة العليا لماراثون زايد ومجلس أبوظبي الرياضي وشركة العاصمة، النسخة التاسعة من "ماراثون زايد"، الذي انطلق في الساعة الثامنة صباح اليوم.

وحمل الماراثون هذا العام جوائز بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى إجراء سحب على 200 رحلة عمرة، مما يجعله حدثًا رياضيًا وإنسانيًا مميزًا.

وكانت وزارة الرياضة دعت جميع محبي الرياضة من مختلف الأعمار للمشاركة في الماراثون، الذي يعد جسرًا لتعزيز العلاقات الرياضية بين مصر والإمارات، إضافة إلى دوره في نشر الوعي الصحي والتشجيع على النشاط البدني.

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