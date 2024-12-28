السبت 28 ديسمبر 2024
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محافظات

انهيار أجزاء من مبنى مستشفى فى الإسكندرية

مستشفى
مستشفى

 انهارت أجزاء من مبنى أحد المستشفيات الخاصة بنطاق حى شرق وسط محافظة الإسكندرية، دون وجود أى إصابات بشرية. 

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 وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية وحى شرق برئاسة المهندسة نهى خليفة رئيس الحى بلاغا يفيد بانهيار أجزاء من مبنى أحد المستشفيات الخاصة بنطاق الحى  ووجود أجزاء معلقة.

على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية برئاسة المهندسة نهى خليفة وتواجد الإدارات المعنية من الحى؛ سكرتير الحى ومدير المشروعات ومدير المتابعة وإدارة الكهرباء، كما  تواجد رجال الحماية المدنية بمعداتهم حيث تم غلق الطريق بالتنسيق مع إدارة المرور. 

 

كما أزالت إدارة المشروعات بحى شرق الأجزاء العالقة، وتم رفع الردم الناتج والمخلفات وفتح الطريق مرة أخرى أمام المارة ووضع حواجز لحين العرض على الإدارة الهندسية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الفريق  أحمد خالد محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد ومجابهة  أى تداعيات تحدث بسبب النوات والأمطار.

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حي شرق محافظة الإسكندرية المهندسة نهى خليفة الفريق أحمد خالد حسن

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