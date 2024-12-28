السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القومي للمرأة بسوهاج يستخرج 2564 بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات المستحقات

جانب من عملية استخراج
جانب من عملية استخراج البطاقات

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الجهود المبذولة من قبل فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، لاستخراج 2564 بطاقة رقم قومي، بالمجان، للسيدات والفتيات المستحقات في مراكز دار السلام، البلينا، جرجا، والمراغة، خلال شهر ديسمبر الجاري.

القومي للمرأة بسوهاج يستخرج ٢٥٦٤ بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات والفتيات المستحقات 

وأكدت الدكتورة سحر وهبي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة ومصلحة الأحوال المدنية، وفقًا للبروتوكول الموقع بينهما لاستخراج بطاقات الرقم القومي، وأضافت أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود المجلس المستمرة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، حيث يعمل على تقديم العديد من الخدمات المتنوعة للسيدات والفتيات، بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعوية وبرامج تدريبية في شتى الموضوعات التي تهم المرأة.

وأشارت وهبي إلى أن فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج يواصل عمله الدؤوب في خدمة المرأة وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق التمكين الكامل لها في المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استخراج بطاقات الرقم القومي اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بطاقات الرقم القومى فرع المجلس القومي للمرأة مصلحة الاحوال المدنية

مواد متعلقة

وكيل صحة سوهاج يوجه بإرسال "طبيب" لسيدة مسنة للكشف عليها بمنزلها

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة سوهاج يشاركان في زراعة 60 شجرة مثمرة

انطلاقة نحو التميز والإبداع في معرض “صُنع في سوهاج”

أوقاف سوهاج تعقد اجتماعا لمناقشة استخدام الوسائل الإلكترونية في نشر القيم
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من حمو بيكا على ترحيله إلى سجن برج العرب

بعد وفاته اليوم، معلومات لا تعرفها عن زوج الفنانة نشوى مصطفى

ترحيلات القاهرة تسلم حمو بيكا لأمن الإسكندرية، ونيابة الدخيلة تحقق معه بسبب حفل “وش غضب”

وفاة زوج الفنانة نشوى مصطفى، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

أول رد من الزمالك على إنذار سيف الجزيري للنادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة

متى يتم تنفيذ عقوبات لجنة الانضباط؟ مصدر باتحاد الكرة يرد

كهربا يعتذر لجماهير الأهلي: "فيه ناس عايزة تدمرني"

إيقاف مروان حمدي 6 مباريات، اتحاد الكرة يعلن قرارات لجنة الانضباط

منوعات

المزيد

أمواج عاتية تضرب الساحل الشمالي في بيرو وتتسبب بأضرار جسيمة

روس كوسموس: إطلاق صاروخ "أنغارا" المطور سيحاكي حادثا فضائيا

توقعات الأبراج اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ما الحب إلا للحبيب الأول، لامين يامال يعود إلى صديقته رغم الخيانة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز في السوق اليوم السبت 28- 12- 2024؟

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

بـ 32 جنيها’ سعر السكر اليوم السبت 28-12-2024 في مصر

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

المستندات المطلوبة في حالات فقد التابلت المدرسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: الاحتفال برأس السنة الميلادية جائز شرعًا في هذه الحالة

تفسير "إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ".. رئيس جامعة الأزهر يوضح (فيديو)

كيف تكون الخشية من الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية