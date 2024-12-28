القومي للمرأة بسوهاج يستخرج 2564 بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات المستحقات

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الجهود المبذولة من قبل فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، لاستخراج 2564 بطاقة رقم قومي، بالمجان، للسيدات والفتيات المستحقات في مراكز دار السلام، البلينا، جرجا، والمراغة، خلال شهر ديسمبر الجاري.

القومي للمرأة بسوهاج يستخرج ٢٥٦٤ بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات والفتيات المستحقات

وأكدت الدكتورة سحر وهبي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة ومصلحة الأحوال المدنية، وفقًا للبروتوكول الموقع بينهما لاستخراج بطاقات الرقم القومي، وأضافت أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود المجلس المستمرة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، حيث يعمل على تقديم العديد من الخدمات المتنوعة للسيدات والفتيات، بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعوية وبرامج تدريبية في شتى الموضوعات التي تهم المرأة.

وأشارت وهبي إلى أن فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج يواصل عمله الدؤوب في خدمة المرأة وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق التمكين الكامل لها في المجتمع.

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