صندوق مكافحة الإدمان ينظم عرضا مسرحيا لأبناء المناطق المطورة

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، العرض المسرحي تحت عنوان "Sale" بمسرح السلام بمشاركة الشباب وأسرهم من أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات وأسرهم.

عرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

والعرض المسرحي الذي أنتجه الصندوق وبطله الفنان سامح حسين تم عرضه على مدار الأسابيع الماضية في العديد من الجامعات المصرية وجار عرضه حاليا على مسرح السلام بمشاركة الشباب من المناطق المطورة،حيث يستعرض رحلة التعاطي والخسائر التي يتعرض لها الشخص المدمن وفقدانه لأهم الشخصيات في حياته والذي قد يكون أحد أفراد أسرته.

كما يرصد العرض المسرحي أبرز الدوافع المسببة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة المسببة لتعاطي المخدرات خاصة المخدرات " التخليقية " من كونها تساعد على نسيان الهموم وتنشيط الذاكرة وغيرها من المعتقدات الخاطئة عن المخدرات بهدف رفع وعي الشباب بخطورة التعاطي وحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان. ويأتي إطلاق العرض المسرحي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ضمن تنفيذ المكون الثقافي بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، وسيجوب العرض العديد من المحافظات خلال الفترة المقبلة .

أنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة في المناطق المطورة بديلة العشوائيات

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ينفذ العديد من الأنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، مثل "حى الأسمرات وحدائق أكتوبر والمحروسة، وروضة السيدة واسطبل عنتر وبشائر الخير" وغيرها من المناطق المطورة،وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة،كما قام الصندوق بتجهيز وتشغيل 9 عيادات مجتمعية لعلاج الإدمان بهذه المناطق.

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