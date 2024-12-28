السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

صندوق مكافحة الإدمان ينظم عرضا مسرحيا لأبناء المناطق المطورة

عرض صندوق مكافحة
عرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، العرض المسرحي تحت عنوان "Sale" بمسرح السلام بمشاركة الشباب وأسرهم من أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات وأسرهم.

عرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

والعرض المسرحي الذي أنتجه الصندوق وبطله الفنان سامح حسين تم عرضه على مدار الأسابيع الماضية في العديد من الجامعات المصرية وجار عرضه حاليا على مسرح السلام بمشاركة الشباب من المناطق المطورة،حيث يستعرض رحلة التعاطي والخسائر التي يتعرض لها الشخص المدمن وفقدانه لأهم الشخصيات في حياته والذي قد يكون أحد أفراد أسرته.

كما يرصد العرض المسرحي أبرز الدوافع المسببة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة المسببة لتعاطي المخدرات خاصة المخدرات " التخليقية " من كونها تساعد على نسيان الهموم وتنشيط الذاكرة وغيرها من المعتقدات الخاطئة عن المخدرات بهدف رفع وعي الشباب بخطورة التعاطي وحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان.   ويأتي إطلاق العرض المسرحي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ضمن تنفيذ المكون الثقافي بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، وسيجوب العرض العديد من المحافظات خلال الفترة المقبلة .

أنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة في المناطق المطورة بديلة العشوائيات 

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ينفذ العديد من الأنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، مثل "حى الأسمرات وحدائق أكتوبر والمحروسة، وروضة السيدة واسطبل عنتر وبشائر الخير" وغيرها من المناطق المطورة،وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة،كما قام الصندوق بتجهيز وتشغيل 9 عيادات مجتمعية لعلاج الإدمان بهذه المناطق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي علاج الإدمان والتعاطي

مواد متعلقة

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تكريم متطوعي أحسن صاحب

وزير العمل يزور المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يسلم الدفعة الثانية من منتجات المتعافين

وزيرة التضامن تفتتح فعاليات المؤتمر السنوي "الشخصية المصرية في عالم متغير"

من 240 لـ 395 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025 (إنفوجراف)

3 مستويات لحج الجمعيات الأهلية، القائمة الكاملة للأسعار

التضامن الاجتماعي تكشف موعد وخطوات سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية

41 ألفا و300 مواطن تقدموا لحج الجمعيات الأهلية موسم 2025
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من حمو بيكا على ترحيله إلى سجن برج العرب

بعد وفاته اليوم، معلومات لا تعرفها عن زوج الفنانة نشوى مصطفى

ترحيلات القاهرة تسلم حمو بيكا لأمن الإسكندرية، ونيابة الدخيلة تحقق معه بسبب حفل “وش غضب”

وفاة زوج الفنانة نشوى مصطفى، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

أول رد من الزمالك على إنذار سيف الجزيري للنادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة

متى يتم تنفيذ عقوبات لجنة الانضباط؟ مصدر باتحاد الكرة يرد

كهربا يعتذر لجماهير الأهلي: "فيه ناس عايزة تدمرني"

إيقاف مروان حمدي 6 مباريات، اتحاد الكرة يعلن قرارات لجنة الانضباط

منوعات

المزيد

أمواج عاتية تضرب الساحل الشمالي في بيرو وتتسبب بأضرار جسيمة

روس كوسموس: إطلاق صاروخ "أنغارا" المطور سيحاكي حادثا فضائيا

توقعات الأبراج اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ما الحب إلا للحبيب الأول، لامين يامال يعود إلى صديقته رغم الخيانة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز في السوق اليوم السبت 28- 12- 2024؟

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

بـ 32 جنيها’ سعر السكر اليوم السبت 28-12-2024 في مصر

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

المستندات المطلوبة في حالات فقد التابلت المدرسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: الاحتفال برأس السنة الميلادية جائز شرعًا في هذه الحالة

تفسير "إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ".. رئيس جامعة الأزهر يوضح (فيديو)

كيف تكون الخشية من الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية