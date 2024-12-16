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أخبار مصر

41 ألفا و300 مواطن تقدموا لحج الجمعيات الأهلية موسم 2025

ايمن عبد الموجود
ايمن عبد الموجود مساعد وزيرالتضامن الاجتماعي، فيتو
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بدأ منذ قليل في وزارة التضامن الاجتماعي حفل إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م.

 

واستعرض أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلى المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج الإجراءات التى تم اتخاذها لـ حج الجمعيات الأهلية هذا العام، حيث تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجا وكذلك التعاقد على فنادق مميزة للحجاج، حيث أن سعر رحلة الحج بالتكلفة الفعلية

 

كما تم تخصيص أتوبيسات داخلية داخل مصر لنقل الحاج إلى المطارات والتعاقد على مخيمات مكيفة، وتم التنسيق مع شركة مصر للطيران لنقل أمتعة الحجاج فى حدود الأوزان المسموح بها، كذلك توفير الوجبات الغذائية للحجاج فى الفنادق.

 

ووجه عبد الموجود  الشكر للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى على دعمها لحج الجمعيات الأهلية لتوفير أوجه الرعاية للحجاج، لافتا إلى أن مجلس الوزراء خصص 12 الف تاشيرة لحجاج الجمعيات الاهلية، وان اجمالى من تقدم لحج الجمعيات الاهلية هذا العام حوالى 41 الف و300 شخصا منهم 43 % ذكور 57% إناث وان من تجاوز أعمارهم 80 عام ممن تقدمو للحج هذا العام 0.5%.

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