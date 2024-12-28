السبت 28 ديسمبر 2024
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وزير التعليم يشيد بمركز إبداع مصر الرقمي بجامعة سوهاج

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي خلال الجولة

أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال جولته بمعهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ITI) ومركز إبداع مصر الرقمي (CRETIVA) بجامعة سوهاج، والذي هو نتاج لوزارتي التعليم العالي والاتصالات، بما شاهده من نماذج شبابية في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال والعمل الحر، مشيرًا إلى أهمية هذا المعهد والذي تم إنشاؤه في حوالي ٢٠ جامعة لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن وزير التعليم العالي، أكد على حرصه زيارة وتفقد مركز إبداع مصر الرقمي بكل الجامعات، ووجه الطلاب والخريجين بضرورة الاستفادة من الخدمات التدريبية والاستشارية، وورش العمل، والبرامج التدريبية والمسابقات التى ينظمها المركز، مُشيرًا إلى أن تواجد "كرياتيفا" و"معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" داخل الجامعة، يعد إضافة قوية للجامعة لما يقدمه من خدمات متعددة للطلاب والخريجين، ورواد الأعمال من إقليم جنوب الصعيد بصفة عامة، وطلاب وخريجي جامعة سوهاج بصفة خاصة.

 

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