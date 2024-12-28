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ثقافة وفنون

"مصر تحت الحكم الروماني"، أحدث إصدارات قصور الثقافة

كتاب مصر تحت الحكم
كتاب مصر تحت الحكم الروماني، فيتو

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، كتاب "مصر تحت الحكم الروماني"، للدكتور فاروق حافظ القاضي، تحرير وتعليق الدكتور هيثم السيد قنديل، وذلك ضمن إصدارات سلسلة ذاكرة الكتابة.

كتاب مصر تحت الحكم الروماني 

الكتاب مجموعة من أعمال الدكتور فاروق القاضي التي تناولت فترة مهمة من تاريخ بلادنا، وهو مؤرخ من الثقات في تخصصه، جمع مادته من مصادرها الأصلية، من كتابات المؤرخين القدامى والوثائق البردية التي حفظتها رمال مصرنا الحبيبة للعالم، ويعنى بالفترة التي وقعت فيها تحت الاحتلال الروماني، قام المحرر الدكتور هيثم قنديل، بجمعها وتحقيقها والتعليق عليها، في سبعة فصول تتناول المرحلة الانتقالية من الحكم البطلمي إلى الحكم الروماني، وما اتصل وما انفصل بين هذين الحكمين، ومعالم التاريخ السياسي لمصر تحت الحكم الروماني.

ويقدم الكتاب تحليلا مفصلا لنظم الإدارة الرومانية وفلسفتها في مصر في تلك الفترة، كما يتناول بالتحليل أيضا الحياة الاجتماعية والاقتصادية والديانات والعقائد، وفي الختام يلقي الضوء على الحياة العلمية والثقافية في الإسكندرية، عاصمة العلم والثقافة لقرون عديدة منذ نشأتها على يد البطالمة.

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كتاب مصر تحت الحكم الروماني قصور الثقافة هيئة قصور الثقافة
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