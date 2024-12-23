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ثقافة وفنون

قصور الثقافة تنظم دورة في الدراسات السينمائية الحرة

قصر السينما، فيتو
قصر السينما، فيتو

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، دورة في الدراسات السينمائية الحرة بقصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، يوم الأحد 12 يناير المقبل، وذلك في مجالات "السيناريو - التصوير - المونتاج - الإخراج – الديكور"، ضمن برامج وزارة الثقافة.

ويبدأ تلقي اشتراكات الراغبين في التقدم للدورة اعتبارا من اليوم الاثنين ٢٣ ديسمبر وحتى انطلاق الدورة.

ويحاضر بها نخبة من السينمائين المتخصصين والنقاد منهم "طارق الشناوي، الدكتور أشرف محمد، الدكتور مختار يونس، الدكتورة مروة عزب، الدكتور حسين بكر، الدكتور يسري المناديلي، عادل عوض، فخر الدين نجيدة، عصام حلمي، الدكتور ضياء الدين جابر، حسام المحفوظي، زايد نايف".

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