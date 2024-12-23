قصور الثقافة تنظم دورة في الدراسات السينمائية الحرة

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، دورة في الدراسات السينمائية الحرة بقصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، يوم الأحد 12 يناير المقبل، وذلك في مجالات "السيناريو - التصوير - المونتاج - الإخراج – الديكور"، ضمن برامج وزارة الثقافة.

ويبدأ تلقي اشتراكات الراغبين في التقدم للدورة اعتبارا من اليوم الاثنين ٢٣ ديسمبر وحتى انطلاق الدورة.

ويحاضر بها نخبة من السينمائين المتخصصين والنقاد منهم "طارق الشناوي، الدكتور أشرف محمد، الدكتور مختار يونس، الدكتورة مروة عزب، الدكتور حسين بكر، الدكتور يسري المناديلي، عادل عوض، فخر الدين نجيدة، عصام حلمي، الدكتور ضياء الدين جابر، حسام المحفوظي، زايد نايف".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.