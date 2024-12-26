إصابة 13 شخصًا في انقلاب مينى باص بالشرقية

شهد طريق «بلبيس- العاشر من رمضان» بنطاق مركز شرطة بلبيس محافظة الشرقية حادث انقلاب مينى باص، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين جروح قطعية وكسور وكدمات، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي والغندور، لتلقي العلاج اللازم.

نزيف الأسفلت مستمر..إصابة 13 راكبًا في بلبيس

تلقى مرفق إسعاف الشرقية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب مينى باص بطريق «بلبيس- العاشر من رمضان» بنطاق مركز بلبيس مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير مينى باص اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما تسبب في انحراف عجلة القيادة وانقلاب السيارة علي الطريق وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى الغندور وقد تنوعت الإصابات ما بين الكسور والكدمات.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت لمباشرة التحقيقات وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة مرة ثانية.

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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