وزير التعليم العالي ورئيس جامعة سوهاج يتفقدان مركز خدمة ذوي الإعاقة

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، يرافقهم الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات، نواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وقال النعماني إن إنشاء المركز جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بنشر ثقافة الإتاحة والدمج لتحقيق المساواة بين الطلاب بالتعليم الجامعي، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الجامعة وهيئة«امديست» الأمريكية، لتقديم كل أوجه الرعاية للطلاب ذوي الإعاقة.

وأكد رئيس الجامعة أن الاهتمام بالطلاب ذوي الإعاقة يعد من أولويات الدولة المصرية، وهذا يظهر جليًا في احتفالات قادرون باختلاف والتي تدل على مدى حرص القيادة السياسية على الاهتمام بهذه الفئة، مضيفًا أنه تم اختيار جامعة سوهاج لتكون ضمن الخمس عشرة جامعة حكومية لتنفيذ مشروع مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة داخلها، بالتعاون مع هيئة الإيميدست.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.