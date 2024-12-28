رئيس أزهر سوهاج يتفقد امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي

واصل الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم السبت، متابعاته الميدانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل الابتدائي والإعدادي للعام الدراسي 2024/2025.



وقد تفقد رئيس المنطقة لجان مجمع علي بن أبي طالب النموذجي؛ حيث قام حمادى بالمرور على اللجان والاطمئنان على هدوء وانتظام أعمال الامتحانات، وعدم وجود شكاوى من الطالبات حول الورقة الامتحانية.



وأدى طلاب الثالث الابتدائي امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع بالمعاهد النموذجية، وأدى طلاب الصفوف الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مواد القرآن الكريم وتجويده والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، بينما أدى طلاب الصف الثاني الابتدائي امتحان مواد القرآن الكريم وتجويده والجبر والإحصاء والتربية الفنية.

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