جمارك السلوم تحبط تهريب سماعات آيفون مستحقاتها 816 ألف جنيه

تمكن رجال جمرك السلوم برئاسة خالد الشبريسي مدير عام الجمرك من ضبط محاولة تهريب سماعات ذكية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ضبط محاولة تهريب سماعات ذكية

وجاء الضبط بناء على المذكرات المقدمة من أحمد صلاح طنطاوي وقسم البحث الجنائي بمنفذ السلوم البري بالاشتباه بسيارة مصرية تحمل بضائع غير خالصة الضرائب والرسوم.

وبالعرض على محمد عبد العظيم عبد الجواد، مدير إدارة الوارد والركاب، قرر تشكيل لجنة لتفتيش السيارة، وانتقلت اللجنة إلى حيث تواجد السيارة المذكورة بساحة النقل "وصول"، وبسؤال اللجنة السائق عما إذا كان يحمل معه بضائع أجنبية الصنع يستحق عليها أي ضرائب أو رسوم جمركية بدت عليه علامات الارتباك وأجاب بالنفي، فباشرت اللجنة عملها بتفتيش السيارة تفتيشا دقيقا.



وعثر على عدد 726 سماعة ذكية ماركة "ايفون" مخبأة في مكان سري يصعب الوصول إليه بالتفتيش العادي معدا ومجهزا لأعمال التهريب.



وتم العرض على إدارة التعريفة لتقدير قيمة المضبوطات، وبلغت القيمة الضرائب والرسوم المعرضة للضياع، مبلغ 196560 جنيها، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 815600 جنيه.



وبالعرض علي حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر ضبط جمركي 137 لسنة 2024، وإحالة المتهم للنيابة العامة لعجزه عن التصالح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.