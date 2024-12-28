السبت 28 ديسمبر 2024
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محافظات

ضبط 4 أطنان جلسرين وتبغ وتحرير 237 محضرا في حملات تموينية بالدقهلية (صور)

حملات تموينية بالدقهلية
حملات تموينية بالدقهلية

 أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية ومختلف المنشآت التجارية مستمرة يوميا.

وأوضح أنه تم ضبط 4 أطنان منتجات ومواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات، وتحرير 237 محضرا.

حملات تموينية في الدقهلية 

 ووجه المحافظ  بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وضبط أعمال تداول وعرض السلع في الأسواق.

 

 جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية تموين الدقهلية، بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام  إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

من جهته، أوضح مدير مديرية التموين أن الحملة ضبطت 2 طن جلسرين، 1900 كيلو تبغ معسل، 4 شكائر دقيق، 12 اسطوانة غاز، وتحرير 237 مخالفة بنطاق المحافظة خلال ثلاثة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

ضبط 4 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 136 فرد خرطوش و42 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

وشملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز، مبيعات وهمية، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة مواصفات، وتوقف عن الإنتاج.

وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات، عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، سلع مجهولة المصدر، وتجميع سلع مدعمة، منشأة بدون ترخيص، وغيرها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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