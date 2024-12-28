هل الاتفاق التركي السوري يتوافق مع المعايير الدولية؟ خبير يجيب

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن عزم تركيا بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، فإنه وفقًا للقانون الدولي، يحق للدول ذات السيادة إبرام معاهدات حدودية في أي وقت، حتى خلال فترات النزاع المسلح أو الفترات الانتقالية، بشرط التفاوض من خلال ممثلين شرعيين مع احترام مبدأ السيادة وعدم التدخل، ومع ذلك، يثار الكثير من التساؤلات بشأن شرعية وعدالة هذه المعاهدات، خصوصًا عندما تكون الدولة الموقعة في وضع ضعيف نتيجة لظروف استثنائية.

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 تنظم العلاقات التعاقدية بين الدول

وأكد سلامة عبر تدوينة بصفحته على التواصل الاجتماعى، أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 تنظم العلاقات التعاقدية بين الدول، وتحدد شروط صحة المعاهدات وتنص الاتفاقية على ضرورة أن تكون الدولة مؤهلة قانونيًا وسياسيًا لإبرام المعاهدات، وأن يجري التوقيع عليها من قبل ممثلين مخولين رسميًا، كما تشترط الاتفاقية خلو المعاهدة من العيوب التي قد تؤدي إلى بطلانها، مثل الإكراه على الدولة الموقعة أو استغلال ظروف استثنائية تؤدي إلى توقيع غير متكافئ.

يؤكد سلامة، أن إبرام معاهدات تعيين الحدود خلال النزاعات المسلحة أو الفترات الانتقالية قد يثير اعتراضات قانونية وسياسية، خصوصًا إذا كانت الدولة المعنية في موقف ضعف أو تواجه ضغوطًا عسكرية وسياسية.



الظروف التى تجعل الاتفاقيات عرضة للطعن

وواصل حديثة قائلا إن هذه الظروف تجعل الاتفاقات عرضة للطعن استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي، مثل عدم استخدام القوة والمساواة بين الأطراف.

الحكومات الانتقالية ذات صلاحيات محدودة

وتابع أن الحكومات الانتقالية، مثل حكومة تسيير الأعمال، كما هو الحال في سوريا حاليًا، تكون ذات صلاحيات محدودة ومقيدة بالمسؤوليات المتعلقة باستمرارية الدولة فقط، دون اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل.



توقيع معاهدات تعيين الحدود في ظل حكومة انتقالية قد يُعتبر تجاوزًا لهذه الصلاحيات

ويضيف أن توقيع معاهدات تعيين الحدود في ظل حكومة انتقالية قد يُعتبر تجاوزًا لهذه الصلاحيات، مما يفتح المجال لاعتراضات سياسية وقانونية بشأن شرعية هذه الاتفاقات.

يوضح الدكتور أيمن سلامة، أن شرعية المعاهدات قد تكون موضع طعن إذا استغل أحد الأطراف الظروف الاستثنائية لفرض شروط غير عادلة، كما هو الحال مع ما يُعرف بـ”معاهدات الأسد” (Unequal Treaties) التي كانت شائعة تاريخيًا عندما تُجبر دولة قوية دولة أضعف على قبول شروط قاسية تحت تأثير الضغوط العسكرية أو السياسية.



المعاهدات التي أبرمتها القوى الاستعمارية مع دول ناقصة السيادة والأهلية

ويشير إلى أن هذه الحالة تنطبق على بعض المعاهدات التي أبرمتها القوى الاستعمارية مع دول ناقصة السيادة والأهلية لإبرام المعاهدات الدولية، ومن الأمثلة البارزة على ذلك معاهدة عام 1936 بين بريطانيا العظمى والمملكة المصرية، التي تضمنت شروطًا مجحفة.

نتيجة لذلك، قررت مصر إلغاء هذه المعاهدة من جانب واحد في عام 1951، استنادًا إلى تعارضها مع مبادئ القانون الدولي التي تضمن العدالة والمساواة بين الأطراف.

احتياطيات الغاز والنفط في البحر المتوسط

يذكر أن تركيا وقعت اتفاقًا بحريًا مشابهًا مع ليبيا في عام 2019، مما أدى إلى تصاعد التوترات مع اليونان بشأن حقوق استكشاف الطاقة في البحر المتوسط، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

كما رفضت تركيا التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تعتبر المرجعية القانونية لترسيم الحدود البحرية، حيث تمنح الجزر اليونانية حقوقًا اقتصادية كاملة حتى في المناطق القريبة من تركيا.



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