الكنائس الكاثوليكية تحتفل بافتتاح يوبيل الرجاء اليوم

تحتفل الكنائس الكاثوليكية في مصر، اليوم الأحد، بافتتاح يوبيل الرجاء في التاسع في مختلف الإيبارشيات، برئاسة مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مختلف الإيباراشيات والمحافظات.

الأنبا إبراهيم إسحق يشرح تاريخ اليوبيل في الكنيسة الكاثوليكية

وكان غبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قد افتتح عام يوبيل الرجاء تحت شعار "الرجاء لا يُخَيِبْ"، وذلك خلال قداس احتفالي بكاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر بمدينة نصر.

تاريخ اليوبيل في الكنيسة الكاثوليكية

خلال القداس، استعرض غبطة البطريرك تاريخ اليوبيل في الكنيسة الكاثوليكية، مبرزًا جذوره في الكتاب المقدس وتطوره عبر العصور، حيث يمثل اليوبيل دعوة للتوبة والتجديد الروحي. كما قدم غبطته شرحًا حول مفهوم السنة اليوبيلية وآليات تحديدها من قبل الكنيسة الجامعة، موضحًا الأبعاد الروحية والرمزية التي تعكسها.

وتطرق غبطته إلى التصميم الخاص بعام يوبيل الرجاء وشعاره المميز "الرجاء لا يُخَيِبْ"، مشيرًا إلى أنه يعكس جوهر الدعوة المسيحية لتعزيز الأمل في قلوب المؤمنين ونشره بين مختلف فئات المجتمع.

فعاليات القداس الاحتفالي

شهد القداس مشاركة واسعة من رؤساء الكنائس الكاثوليكية بمصر، إلى جانب حضور كبير من الآباء الكهنة، والرهبان، والرئيسات والرؤساء العامين للجماعات الرهبانية، بالإضافة إلى جمع غفير من أبناء الرعية والشمامسة الإكليريكيين.

تميزت الاحتفالية بمشاركة كورالي المطرانية اللاتينية و"سان جوزيف" في تقديم ترانيم روحية أضفت على القداس طابعًا مميزًا، وذلك بقيادة الأب بطرس دانيال والمايسترو ماجدولين ميشيل.

رسالة الرجاء

اختُتم القداس الاحتفالي بتلاوة صلاة يوبيل الرجاء، حيث وجه البطريرك رسالة إلى الحاضرين بأن يكونوا علامات حية للرجاء في محيطهم، مؤكدًا أن الكنيسة تسعى من خلال هذا العام اليوبيلية إلى إعادة إحياء الإيمان والتكاتف بين أبنائها.

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