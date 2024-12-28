عبد المنعم سعيد: الصين دولة عظمى من نوع جديد وليست مهتمة بموضوع الهيمنة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد الخبير الإستراتيجى، إن الصين هى التى تلى أمريكا مباشرة، ولا يوجد شىء بعد ذلك، لافتا إلى أن الصين ممكن أن تكون بديلة لأمريكا لكن الصين دولة عظمى من نوع جديد، ليست مهتمة بموضوع الهيمنة.

وأضاف سعيد لـ"فيتو"، الصين كانت تسمى بالمملكة الوسطى، والصين هى الدولة الوحيدة التى أخذت

من أمريكا “أبل” للتصنيع هناك، كل الشركات الكبرى تصنع هناك، ولكن ليس للصين تدخل فى الأزمات، الصين فيما عدا ما يهددها هى شخصيا، وبعض الأحلام حول موضوع تايوان.

مصالح أمريكا بالشرق الأوسط

وتابع الخبير الإستراتيجى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح مع منطقة الشرق الأوسط وليست أطماعا، بالطبع هى مصالح مع منطقة الشرق الأوسط.

وأشار سعيد إلى أن أمريكا حاضنة لإسرائيل لأنهما حضارة واحدة، لافتا إلى أن الإسرائيليين مع الأمريكان وحدة عضوية كجزء من المعسكر الغربى.

وأضاف سعيد، أن إسرائيل فى علاقتها بأمريكا مثل علاقة بلجيكا بأمريكا، وإسرائيل دولة صغيرة لكنها مساهمة اقتصاديا وعلميا وفكريا وتكنولوجيا، هى شريك صغير مع أمريكا وعلاقة عضوية بين إسرائيل وأمريكا، وهى مثل علاقة أمريكا بباقى الدول الغربية.

وأشار سعيد، أن إسرائيل قائمة منذ 75 عاما، وأمريكا لا تقدم لإسرائيل أمورا اقتصادية كثيرة، وخاصة أن أمريكا لديها كونجرس وغيره، ويرون الفائدة التى يحصلون عليها من إسرائيل، وإسرائيل ليست دولة عادية، بالمقارنة فى الناتج المحلى لديها، هى دولة متطورة، هناك نوع من العلاقة العضوية بين إسرائيل وأمريكا.

واستكمل، على سبيل المثال إسرائيل مثل ألاسكا ولاية فى أمريكا لكنها بعيدة عنها، أمريكا دولة عظمى مصالحها أكبر من إسرائيل، إسرائيل جزء من المصالح الأمريكية، لكن أمريكا دولة عظمى ولها مصالح أخرى وأنها دولة عالمية، العالم العربى سوق كبيرة للمنتجات الأمريكية سلاحا وغيره.

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