السبت 28 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

بعد وفاته اليوم، معلومات لا تعرفها عن زوج الفنانة نشوى مصطفى

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

تعيش الفنانة نشوى مصطفى حالة من الحزن الشديد بعد رحيل زوجها في الساعات الأولى من صباح اليوم، وعبر محركات بحث جوجل حاول الجميع معرفة من هو زوج نشوى مصطفى.

زوج الفنانة نشوى مصطفى الذي توفي اليوم هو محمد عماد رجل أعمال مصري كان مقيمًا بأمريكا، وقالت الفنانة نشوى مصطفى في تصريحات سابقة "إنها تزوجت زواج صالونات، وفي أول لقاء بينهما تأخر ثلث ساعة بسبب لقاء للزمالك لأنه محب ومشجع للنادي، وذهبت إليه منزعجة للغاية وأخبرته أنها لا تحب هذه الطريقة فى الزواج، ليؤكد لها أنه أيضا لا يحبها وأنه لم يكن يرغب فى الزواج من مصرية، وهي الكلمة التى استفزتها وبسببها قررت أنها ستتزوجه".

 



وأضافت نشوى مصطفى: "في ثاني أيام زواجي طلبت منه الطلاق بسبب صينية "مسقعة" طلبها مني، ولأنه كان يعيش فى أمريكا حاولت أن أجعلها على الطريقة الحديثة وليست المعتادة، وعندما شاهدها أعطاها للبواب وتوجه إلى غرفة النوم غاضبا فغضبت منه للغاية وطلبت الطلاق ولكنه عاد واعتذر لي".

وفاة زوج نشوى مصطفى

وأعلنت صباح اليوم الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة زوجها.


وكتب نشوى مصطفى:"اللي بيحب ربنا يجى يصلى صلاة الجنازة على زوجى ونور عينى وحبيبى وسترى وأبو أولادى — تعالو والنبى مسجد حسن الشربتلى صلاة الظهر، أبوس أيديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبى - الله يراضيكم تعالو كلكم، ادعو له بالرحمة وادعولى أنا وأولاده بالصبر والثبات، مسجد حسن الشربتلى التجمع الخامس - حتلاقوه على جوجل ماب — شيرو كتير".

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