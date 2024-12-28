السبت 28 ديسمبر 2024
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سياسة

تفاصيل إحالة 3 اتفاقيات دولية للجان النواب بعد ثبوت عدم مخالفتها للدستور

مجلس النواب
مجلس النواب

يحيل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة غدا الأحد، 3 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة.

إحالة اتفاقيات دولية من مجلس النواب إلى اللجان النوعية 

يأتي ذلك في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي تتضمن عدم مخالفة هذه الاتفاقيات للدستور، وأن طريقة إقرارها لا تحتاج إلى الاستفتاء.

تفاصيل تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

 

وجاءت تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن اتفاقيات دولية على النحو التالي:

 

  1. طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.

 

 اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام

 

2 - طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.

 

تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا 

 

3- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.

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