النواب يحيل مشروعات قوانين الحساب الختامي لموازنة 2023-2024 للجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الحساب الختامي لموازنة 2023/2024.

إحالة الحسابات الختامية إلى اللجان المختصة بمجلس النواب

وتم إحالة مشروعات القوانين إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وتضمن الإحالات مشروعات القوانين التالية:

1) مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

2) مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024 (وعددها 59 مشروعًا).

3) مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

يستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم إلى بيان أحمد كجوك، وزير المالية، بيانا بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان

كما يستعرض وزير المالية، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

كما يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

يهدف القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.