تطهير المصرف الطويل البحري من الحشائش وورد النيل للتصدي لانتشار البعوض بالدقهلية (صور)

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة المطرية في محافظة الدقهلية حملة لمتابعة أعمال تطهير المصرف الطويل البحري من الحشائش وورد النيل.

جاء ذلك وفقا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واستحابة لشكاوى المواطنين والتصدي لانتشار البعوض بارجاء المدينه.

حيث قام المحاسب نادر محي الدين بشير رئيس مركز ومدينة المطرية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من انتشار البعوض بأرجاء المدينة، وعلى الفور قام بالتنسيق مع وكيل وزارة الري والموارد المائية بالدقهلية والإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية.

حيث تم تكليف حفار تابع للهيئة لإزالة الحشائش وورد النيل المتراكم حول مصرف الطويل البحري والعمل ما زال مستمرا لحين الانتهاء من إزالة ورد النيل بالمنطقة المشار إليها.

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