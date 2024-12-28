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حملة للمرور على المخاب ببلقاس فى الدقهلية ( صور)

حملة علي المخابز
حملة علي المخابز ببلقاس، فيتو

 ترأست سهام عثمان رئيس الوحدة المحلية بسنديلة مركز بلقاس في محافظة الدقهلية، بشن حملة على المخابز  للاطمئنان على جودة رغيف العيش ووصول الدعم لمستحقيه.

حملة للمرور على المخابز فى نطاق الوحدات المحلية ببلقاس 

 وذلك بناءا على تعليمات وتوجيهات محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، وتعليمات محاسب غادة الحمادى رئيس مركز ومدينة بلقاس.

سبب شن حملات على المخابز 

 استهدفت الحملة المرور على المخابز فى نطاق وحدة بسنديلة للاطمئنان على جودة رغيف العيش وسهولة توصيله للمواطن.

شعبة المخابز تكشف مصير رغيف الخبز المدعم بعد التحول إلى الدعم النقدي

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تكثيف الحملات التفتيشية ببلقاس

وفي نفس السياق أكدا أن رئيس المركز  تقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على مستوى رئاسة مركز ومدينة بلقاس والوحدات المحلية بهدف التأكد من جودة السلع الغذائية وضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين.

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