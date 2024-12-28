حملة للمرور على المخاب ببلقاس فى الدقهلية ( صور)

ترأست سهام عثمان رئيس الوحدة المحلية بسنديلة مركز بلقاس في محافظة الدقهلية، بشن حملة على المخابز للاطمئنان على جودة رغيف العيش ووصول الدعم لمستحقيه.

حملة للمرور على المخابز فى نطاق الوحدات المحلية ببلقاس

وذلك بناءا على تعليمات وتوجيهات محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، وتعليمات محاسب غادة الحمادى رئيس مركز ومدينة بلقاس.

سبب شن حملات على المخابز

استهدفت الحملة المرور على المخابز فى نطاق وحدة بسنديلة للاطمئنان على جودة رغيف العيش وسهولة توصيله للمواطن.

تكثيف الحملات التفتيشية ببلقاس

وفي نفس السياق أكدا أن رئيس المركز تقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على مستوى رئاسة مركز ومدينة بلقاس والوحدات المحلية بهدف التأكد من جودة السلع الغذائية وضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين.

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