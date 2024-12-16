شعبة المخابز تكشف موعد تطبيق الدعم النقدي على الخبز (فيديو)

الدعم النقدي والخبز المدعم، كشف خالد فكري سكرتير شعبة مخابز القاهرة، موقف الخبز المدعم في حال التحول من الدعم العيني إلى النقدي.

التحول للدعم النقدي في الخبز المدعم

وأكد "فكري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": إن وزير التموين طرح خلال اجتماع مع شعبة المخابز الأسبوع الماضي تطبيق الدعم النقدي على الخبز المدعم خلال عام إلى عامين.

منظومة التحول للدعم النقدي

وأوضح أن الخبز المدعم سيكون ضمن منظومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في المرحلة الأخيرة، وذلك وفقا لما طرحه وزير التموين في اجتماع شعبة المخابز.

حقيقة تحريك سعر رغيف الخبز المدعم

ولفت إلى أن منظومة الخبز المدعم الحالية مستمرة كما هي خلال عام أو عامين، وبعد ذلك تخضع للدعم النقدي، مؤكدًا أنه لا تحريك في سعر الخبز المدعم ما قبل التحول للدعم النقدي.

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