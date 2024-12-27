الجمعة 27 ديسمبر 2024
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حملات للتخلص من بؤر القمامة بمدينة زفتى في الغربية

حملات للتخلص من بؤر
حملات للتخلص من بؤر القمامة بمدينة زفتى في الغربية

استمرت جهود محاربة بؤر تجمع القمامة في مدينة زفتي بـ محافظة الغربية برئاسة مجاهد الدرف، حيث تم اليوم القضاء على بؤرة قمامة بشارع كفر عنان.

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رفع كميات كبيرة من القمامة

وقال رئيس مدينة زفتي إنه تم رفع كميات كبيرة من القمامة التي كانت تشوه المنظر العام وتسبب مشكلات بيئية لسكان المنطقة.

خطة مستمرة لتحسين البيئة

وأكد رئيس مدينة زفتى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة مستمرة لتحسين البيئة الحضرية وتعزيز النظافة العامة، مشددًا على ضرورة تعاون جميع المواطنين للحفاظ على الشوارع خالية من النفايات.

القضاء على جميع بؤر القمامة

وأشار رئيس مدينة زفتى إلى أن هذه الحملة ستتواصل في مختلف أرجاء المدينة، بهدف القضاء على جميع بؤر القمامة وتحقيق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

 

محافظ الغربية يرفع درجة الاستعداد قبل احتفالات العام الجديد

وأعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات والمرافق بالمحافظة. 

تحسين البيئة العامة احتفالا بعيد الميلاد المجيد

جاء ذلك من خلال خطة شاملة تهدف إلى تحسين البيئة العامة وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة في محيط الكنائس، حيث تزامن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مع بداية العام الجديد.

رفع المخلفات والإشغالات

وأكد محافظ الغربية ضرورة تكثيف أعمال النظافة في المدن والمراكز والقرى، مع التركيز على محيط الكنائس والأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين وشملت الخطة رفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري في الشوارع، بالإضافة إلى تنظيف الأرصفة ودهان البلدورات. كما وجه المحافظ بزيادة الاهتمام بصيانة أعمدة الإنارة في المناطق الحيوية والحدائق، مع تهيئة الأماكن العامة لاستقبال الزوار.

توفير بيئة جميلة وآمنة للمواطنين

وأشار محافظ الغربية إلى أنه تم اتخاذ تدابير إضافية تشمل تهذيب الأشجار، وطلاء الأسوار والبلدورات في الشوارع المؤدية إلى الكنائس لتوفير بيئة جميلة وآمنة للمواطنين أثناء الاحتفالات. 

توفير إضاءة جيدة في محيط الكنائس

وأضاف محافظ الغربية: “نحن نعمل بكل جهد لضمان تقديم بيئة نظيفة وآمنة لجميع المواطنين والزوار، مع توفير إضاءة جيدة في محيط الكنائس والأماكن العامة لتسهيل التنقل وحركة المواطنين”.

تأمين جميع المنشآت الدينية

وفيما يخص التدابير الأمنية، شدد اللواء أشرف الجندي على التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين جميع المنشآت الدينية، مشيرًا إلى أهمية تأمين أماكن الاحتفالات والمتنزهات والحدائق العامة كما أكد ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن بشكل مستمر في الشوارع لمتابعة سير الأعمال وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضمان راحة المواطنين.

وأشار الجندي إلى أن محافظة الغربية ستواصل العمل بشكل متواصل خلال فترة الأعياد، لضمان تقديم أفضل صورة حضارية للمحافظة واستقبال العام الميلادي الجديد بأجواء احتفالية وآمنة.

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