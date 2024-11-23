لامين يامال يتسبب في القبض على 3 مشجعين لريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بسبب توجيه إساءات عنصرية لنجم برشلونة لامين يامال، خلال مباراة الفوز 4-0 على غريمه ريال مدريد في شهر أكتوبر الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية حينها أن مهاجم برشلونة لامين يامال البالغ من العمر 17 عامًا، وهو من أصل غيني استوائي ومغربي، تعرض لإساءات عنصرية وكراهية.



وذكرت صحيفة "سبورت" أن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة من مشجعي ريال مدريد يُعتقد أنهم أطلقوا هذه التصريحات تجاه لامين يامال ورافينيا وأنسو فاتي على وجه التحديد، تم الإشارة إليهم على أنهم "أدلوا بتصريحات معادية للأجانب وعنصرية، بالإضافة إلى إيماءات القردة".



وأضافت التقارير: وقع الحادث عندما سجل برشلونة هدفًا وتوجه لاعبوه إلى المدرجات للاحتفال، إذ قام العديد من المشجعين في تلك اللحظة بإيماءات تشبه القردة، في إشارة إلى اثنين من اللاعبين، بالإضافة إلى التلفظ بعبارات تمييزية.

وكان ريال مدريد قد أدان الهتافات العنصرية التي تلفظ بها بعض المشجعين في إحدى زوايا الملعب خلال المباراة أمام برشلونة.

ولا تعد هذه الواقعة الأولى لحوادث العنصرية في ملاعب إسبانيا، فعلى مدار العام الجاري، حُكم على العديد من الأشخاص بالسجن بتهمة إطلاق إساءات عنصرية خلال مباريات الدوري.

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