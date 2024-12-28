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بشكل مؤقت، بدء انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة وهذا موعد عودتها

انقطاع المياه، فيتو
انقطاع المياه، فيتو
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أعلنت محافظة الجيزة انقطاع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من المناطق، وذلك بدءًا من الساعة 12 صباح اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2024 حتى الساعة 6 صباحًا.

 

الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه

وأوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه عن المناطق التالية:

طريق إسكندرية الصحراوي
منشية البكاري
الطوابق فيصل
كفر غطاطي
اللبيني ومتفرعاته
آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية
حدائق الأهرام القديمة
كرداسة
 

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال تشغيل خط مياه جديد، مما يستدعي قطع المياه مؤقتًا عن المناطق المذكورة.

ودعت محافظة الجيزة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتخزين كمية كافية من المياه استعدادًا لانقطاع الخدمة.

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