الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

انقطاع المياه
انقطاع المياه
ads

 أعلنت محافظة الجيزة عن انقطاع المياه غدا الجمعة لمدة ٦ ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٢٧/ ١٢ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق  ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢٤، عن مناطق: "طريق إسكندرية الصحراوي - منشية البكاري - الطوابق فيصل - كفر غطاطي - اللبيني ومتفرعاته - أخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - کرداسة". 

 

تنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر ١٠٠٠مم بمسار محور ناهيا

 وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر ١٠٠٠مم بمسار محور ناهيا بطول ٤.٢ كم وتعارض الخط مع اعمال المحور، الأمر الذي يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأعمال فطم خط المياه القائم قطر ١٠٠٠ مم، الواقع بمسار محور ناهيا؛ لتشغيل خط مياه جديد بديلاَ عن خط المياه القائم.
 

وأوضحت محافظة الجيزة عن قيام الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصرف الصحي بالجيزة الصرف الصحي حدائق الاهرام القديمة شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف

مواد متعلقة

البيئة: إعداد دليل شامل حول التحول الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة

البيئة تستعرض رؤيتها الشاملة لقطاع الصناعة خلال عام 2024

3 مشروعات بيئية واعدة دعمت الاقتصاد الأخضر خلال العام الحالي

البيئة: إطلاق 6 حزم استثمارية لتعزيز الاقتصاد الأخضر خلال العام الحالي

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في جودة الهواء والتحول للأخضر

وزيرة البيئة: إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي

محافظ الجيزة يطلع على مقترحات الخطة الاستثمارية لعام 2025-2026

وزيرة البيئة: مصر حققت قفزات نوعية نحو التحول الأخضر

ads

الأكثر قراءة

سعر الذهب صباح اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

خلال ساعات، إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025 وأسماء المقبولين

سعر الدولار في البنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع البنك المركزى

تحذير من الأمطار والرياح المثيرة للرمال على هذه المناطق اليوم

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

اليوم، آخر اجتماعات البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة في 2024

أخبار مصر: أحمد عز ينتقد الحكومة في أول ظهور له، إعلان نتيجة كلية الشرطة، عقد ضخم لـ صلاح مع ليفربول، قصة بيع كلية الفنون التطبيقية

منوعات

المزيد

طريقة مبتكرة لتقييم مستوى العدوانية لدى المراهقين من حركات العين

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

اكتشفوا مخزنا للعدسات اللاصقة، مفاجأة غير متوقعة في عين مريضة قبل خضوعها لعملية جراحية

توقعات برج العذراء 2025، علاقة صداقة تتحول لحب واحذر الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

32 جنيهًا سعر السكر اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع البنك المركزى

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جلسة مع الخطيب وظهور في مطعم شهير.. أسرار جولة بغداد بونجاح في القاهرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية