زيادة الاستثمارات المصرية في ليبرفيل، تفاصيل بيان مشترك لـ مصر والجابون

أصدرت مصر والجابون بيانا مشتركا في ختام زيارة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي للجابون، اليوم، حيث التقى مع "أوليجي انجيما" رئيس جمهورية الجابون في القصر الرئاسي بالعاصمة ليبرفيل.

وزير الخارجية يختتم زيارته إلى الجابون

وتضمن البيان ما يلي:

١. بدعوة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قام اللواء بريس كليوتر أوليجي نيجما رئيس الجمهورية الجابونية بزيارة عمل وصداقة إلى القاهرة خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤.

٢. وخلال هذه الزيارة، عقد الرئيسان لقاءات مثمرة تبادلا خلالها وجهات النظر حول القضايا الدولية الراهنة المتعلقة بتنمية القارة الأفريقية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

٣. وفي هذا السياق، وبتوجيهات من الرئيسين، قام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بزيارة إلى ليبرفيل يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ برفقة وفد رفيع المستوى ضم د. خالد العناني المرشح المصري لمنصب مدير عام "اليونسكو".

٤. وخلال الاجتماع الذي عقده الوفد المصري مع فخامة اللواء بريس كليوتر أوليجي نيجما، أعرب الوفد عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية والصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع مصر بالجابون، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات، خاصةً في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والتنموية.

٥. وأكد الجانب المصري استعداد الوكالات المصرية المعنية، بما في ذلك الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والمعهد الدبلوماسي المصري للعمل بشكل أكبر مع الحكومة الجابونية.

٦. كما أعرب الطرفان عن تطلعهما لزيادة الاستثمارات المصرية في الجابون، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والموارد المائية والزراعة والدواء، وفقًا لأهداف التنمية الشاملة الجابونية.

٧. قدم الجانب المصري التهنئة للحكومة والشعب الجابوني على نجاح تنظيم الاستفتاء الذي أفضى إلى اعتماد الدستور الجديد، مؤكدًا دعم مصر واستعدادها لتقديم المساعدة لضمان نجاح المرحلة الانتقالية الجارية في الجابون، ورفع تعليق عضويتها في هيئات الاتحاد الأفريقي.

٨. أبرزت المحادثات تطابق وجهات النظر بين البلدين في القضايا القارية والدولية، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التعاون الأفريقي من أجل تحقيق السلام في مناطق البحيرات العظمى والساحل والقرن الافريقي. كما شدد الجانبان على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

٩. اتفق الجانبان على تنسيق جهودهما في المنظمات الدولية، لاسيما في منظمة "اليونسكو" في ضوء الإرث الحضاري والثقافي الثري للبلدين، وفي هذا الإطار، أعلنت الجابون دعمها لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو 2025-2029 تقديرًا للتطلعات المشروعة للقارة الأفريقية داخل هذه المنظمة.

١٠. أعربت مصر عن امتنانها للجمهورية الجابونية لقرارها بسحب ترشيحها لمنصب المدير العام لليونسكو دعمًا للمرشح المصري.

١١. وفي ختام زيارته إلى الجابون، وجه الوفد المصري شكره ل اللواء بريس كليوتر أوليجي نيجما رئيس الجمهورية الجابونية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به.

١٢. اتفق الطرفان على عقد جولة جديدة للمشاورات الثنائية في القاهرة، في موعد لاحق يحدد عبر القنوات الدبلوماسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.