وزير الخارجية يبرز الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

جرى اتصال بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وخوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، اليوم.

اتصال بين وزيري خارجية مصر وإسبانيا

وأكد الوزيران أهمية العلاقة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا، وأعربا عن رغبتهما القوية في تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، لا سيما على ضوء التحديات الضاغطة التي تواجه المجتمع الدولي.

وناقشا آخر التطورات في المنطقة، بما في ذلك سوريا وغزة.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.



وأشار وزير خارجية إسبانيا خلال الاتصال إلى اجتماعه الشهر الماضي في مدريد مع الدكتور خالد العناني، المرشح لمنصب المدير العام لليونسكو، الذي دعم ترشيحه كل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

وأكد لوزير الخارجية المصري دعم إسبانيا الكامل لترشيح دكتور خالد العناني.

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